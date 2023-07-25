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    Ушаков: Путин намерен поехать в Китай в октябре

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    Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре, сообщает 25 июля РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова.

    «Известно, что мы получили приглашение, и что мы намерены поехать в Китай, когда будет проведен форум «Один пояс-один путь», — цитирует агентство слова Ушакова.

    Напомним, ещё 12 июля о планах Путина посетить Китай высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он тогда не назвал сроков, но сообщил, что визит в Китай находится на повестке дня. И добавил, что первоочередная тема переговоров в ходе предстоящего визита — торгово-экономическое сотрудничество и ситуация в мире.

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    Комментарии 9

    Гость25 Июл 2023 в 19:12
    Ну это вряд ли..(с)
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