Ушаков: Путин намерен поехать в Китай в октябре

Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре, сообщает 25 июля РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова.



«Известно, что мы получили приглашение, и что мы намерены поехать в Китай, когда будет проведен форум «Один пояс-один путь», — цитирует агентство слова Ушакова.



Напомним, ещё 12 июля о планах Путина посетить Китай высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он тогда не назвал сроков, но сообщил, что визит в Китай находится на повестке дня. И добавил, что первоочередная тема переговоров в ходе предстоящего визита — торгово-экономическое сотрудничество и ситуация в мире.