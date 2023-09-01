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    Путин рассказал, почему Россию невозможно победить

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    52 комментария

    Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему Россия является непобедимой. По его словам, он понял это после того как прочитал письмо своего деда, на руках которого умерла жена после обстрела во время Великой Отечественной войны.

    Мыслями об этом глава государства поделился со школьниками во время открытого урока в рамках «Разговоров о главном» 1 сентября. Президент рассказал о письме своего деда, в котором тот писал сыну о последних словах его матери и дал отцовский наказ. Это навело главу государства на мысль о внутренней любви, которая, по словам Путина, лежит в основе отношений в нашем обществе.

    «И потом он дает наказ своему сыну на фронте: бейте этих гадов. В письме. В обычном семейном письме. Вот таковы наши ценности. Как же их не беречь? — отметил президент Владимир Путин. — Когда я прочитал такой наказ в письме, то я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы, и сейчас такими являемся».

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    Комментарии 52

    Гость01 Сен 2023 в 18:55
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