ЦБ не ведет переговоры по обмену заблокированными активами

Банк России не ведет переговоры по схеме обмена заблокированными активами с иностранными регуляторами и инвесторами, передает слова Эльвиры Набиуллиной «Коммерсантъ» 1 сентября.



По ее словам, обмен может быть только добровольным и со стороны российских инвесторов, и со стороны зарубежных покупателей.



«Если для этого нужны будут разрешения зарубежных регуляторов, то они, соответственно, должны получаться, в зависимости от этого сделки состоятся или нет», — отметила Набиуллина.



Напомним, что в августе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство совместно с ЦБ подготовили проект указа о начале обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. Позже в ЦБ пояснили, что указ предусматривает возможность покупки у российских бизнесменов заблокированных бумаг на добровольной основе.

