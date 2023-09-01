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    ЦБ не ведет переговоры по обмену заблокированными активами

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    Банк России не ведет переговоры по схеме обмена заблокированными активами с иностранными регуляторами и инвесторами, передает слова Эльвиры Набиуллиной «Коммерсантъ» 1 сентября.

    По ее словам, обмен может быть только добровольным и со стороны российских инвесторов, и со стороны зарубежных покупателей.

    «Если для этого нужны будут разрешения зарубежных регуляторов, то они, соответственно, должны получаться, в зависимости от этого сделки состоятся или нет», — отметила Набиуллина.

    Напомним, что в августе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство совместно с ЦБ подготовили проект указа о начале обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. Позже в ЦБ пояснили, что указ предусматривает возможность покупки у российских бизнесменов заблокированных бумаг на добровольной основе.

    По словам Силуанова, сейчас заблокированы активы у 3,5 млн россиян на сумму 1,5 трлн рублей.

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