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    На выходных лето не вернется в Петербург

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    4 комментария

    Осенняя погода пришла в Петербург без опозданий. 1 сентября школьные линейки прошли под хмурым небом, и на выходных ситуация не поменяется.

    Так, сервис «Яндекс.Погода» обещает нам пасмурную субботу со среднесуточной температурой +19 градусов. В воскресенье небо тоже закроют облака, но температура будет на градус выше.

    По данным Северо-Западного УГМС, на выходных возможны кратковременные дожди. Из хороших новостей — ветер будет южным и теплым.

    Накануне свой прогноз на сентябрь дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, в городе ожидается теплая погода, с температурой на 1–2 градуса выше климатической нормы, а бабье лето может наступить в середине октября.

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