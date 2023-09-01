На выходных лето не вернется в Петербург

Осенняя погода пришла в Петербург без опозданий. 1 сентября школьные линейки прошли под хмурым небом, и на выходных ситуация не поменяется.



Так, сервис «Яндекс.Погода» обещает нам пасмурную субботу со среднесуточной температурой +19 градусов. В воскресенье небо тоже закроют облака, но температура будет на градус выше.



По данным Северо-Западного УГМС, на выходных возможны кратковременные дожди. Из хороших новостей — ветер будет южным и теплым.



Накануне свой прогноз на сентябрь дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, в городе ожидается теплая погода, с температурой на 1–2 градуса выше климатической нормы, а бабье лето может наступить в середине октября.