Восьмиклассник оказался в больнице после поездки на скутере по лесу в Ленобласти

Школьник пострадал в ДТП в Тосненском районе Ленобласти перед началом учебного года. Подросток не удержался на скутере, катаясь на нем по лесу возле садоводства.



В 18:40 31 августа в СНТ «Захожье-2» 14-летний подросток, двигаясь по лесному массиву на скутере Honda Dio, не справился с управлением и упал, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. Водительских прав восьмиклассник не имеет, а скутер не состоит на учете. Ехал подросток без шлема и экипировки.

В результате ДТП школьник получил закрытый перелом ноги со смещением. Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести.