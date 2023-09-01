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    Восьмиклассник оказался в больнице после поездки на скутере по лесу в Ленобласти

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    Школьник пострадал в ДТП в Тосненском районе Ленобласти перед началом учебного года. Подросток не удержался на скутере, катаясь на нем по лесу возле садоводства.

    В 18:40 31 августа в СНТ «Захожье-2» 14-летний подросток, двигаясь по лесному массиву на скутере Honda Dio, не справился с управлением и упал, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. Водительских прав восьмиклассник не имеет, а скутер не состоит на учете. Ехал подросток без шлема и экипировки.

    В результате ДТП школьник получил закрытый перелом ноги со смещением. Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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