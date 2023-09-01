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    Полиция нашла машину, насмерть сбившую мужчину под Петербургом. Возбуждено дело

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    Смертельное ДТП с пешеходом, произошедшее поздним вечером 30 августа во Всеволожском районе Ленобласти, стало уголовным делом. Полиции удалось найти скрывшийся автомобиль, но не водителя.

    В 10:05 31 августа у одного из домов в деревне Аро Всеволожского района инспекторы ДПС обнаружили автомобиль EXEED с признаками ДТП, который накануне сбил 30-летнего мужчину и скрылся, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. Машина с петербургскими номерами принадлежит коммерческой фирме, занимающейся грузовыми перевозками. Кто находился за рулем — устанавливают.

    Напомним, в 23:55 30 августа на 28-м километре дороги Петербург — поселок имени Свердлова — Всеволожск неизвестный водитель, двигаясь от Разметелево в сторону Всеволожска, сбил мужчину, который шел в том же направлении по краю проезжей части. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Известно, что погибшему было 30 лет и регистрации на территории Петербурга и области он не имел. 31 августа по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 264, часть 4, пункт «б», УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места ДТП).

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    Ленинградская областьДТПДТП с пешеходомСкрылся с места ДТП
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