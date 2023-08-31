Неизвестный устроил смертельное ДТП под Петербургом и уехал

Смертельное ДТП произошло во Всеволожском районе Ленинградской области незадолго до полуночи.



По данным «Фонтанки», 30 августа в 23:55 на 28-м километре дороги Санкт-Петербург — поселок имени Свердлова — Всеволожск под колеса машины попал 30-летний мужчина, шедший по краю проезжей части. Он скончался на месте. Известно, что у мужчины не было регистрации на территории города и области.



Водитель скрылся, его ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование ведёт СУ УМВД по Всеволожскому району.

