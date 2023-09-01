В Петербурге вынесен приговор мужчинам, которые подожгли своих знакомых после ссоры

Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Романа Повида и Геннадия Решетникова, признанных виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и смерти — по неосторожности. Об этом 1 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



11 декабря 2021 года фигуранты, находясь в комнате расселенного дома на улице Константина Заслонова, пили в компании мужчины и женщины. Когда градус повысился, разгорелся конфликт. Решетников напал на джентльмена, нанес ему удар кулаком по голове и ножом в область груди и живота, после чего наступил ботинком на шею. Повид стал душить женщину шарфиком. Далее соучастники облили комнату жидкостью для розжига и вышли. Позднее Решетников вернулся и совершил поджог.

