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    В Петербурге вынесен приговор мужчинам, которые подожгли своих знакомых после ссоры

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    Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Романа Повида и Геннадия Решетникова, признанных виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и смерти — по неосторожности. Об этом 1 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    11 декабря 2021 года фигуранты, находясь в комнате расселенного дома на улице Константина Заслонова, пили в компании мужчины и женщины. Когда градус повысился, разгорелся конфликт. Решетников напал на джентльмена, нанес ему удар кулаком по голове и ножом в область груди и живота, после чего наступил ботинком на шею. Повид стал душить женщину шарфиком. Далее соучастники облили комнату жидкостью для розжига и вышли. Позднее Решетников вернулся и совершил поджог.

    Смерть потерпевших, как выяснили эксперты, наступила в результате отравления алкоголем, угарным газом, а также в результате термического воздействия пламени.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима каждому.

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    Комментарии 11

    Гость01 Сен 2023 в 12:48
    Мелкое хулиганство .
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