Обвиняемых в убийстве мужчины и женщины в центре Петербурга отправили в СИЗО. Конфликт случился под градусом

Куйбышевский районный суд заключил под стражу Геннадия Решетникова и Романа Повида, обвиняемых в убийстве двух человек. Об этом 15 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Следствие считает, что вечером 11 декабря в заброшенном доме на улице Константина Заслонова, 8 Повид и Решетников в ходе распития спиртного поссорились с мужчиной и женщиной.



По данным СК, Решетников нанес оппоненту не менее трех ударов ножом, а Повид напал на собутыльницу и начал душить. После этого они облили тела жидкостью и подожгли. «Смерть потерпевших наступила на месте происшествия от отравления окисью углерода в результате пожара», — добавляют в пресс-службе судов.

