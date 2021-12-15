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Обвиняемых в убийстве мужчины и женщины в центре Петербурга отправили в СИЗО. Конфликт случился под градусом

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Куйбышевский районный суд заключил под стражу Геннадия Решетникова и Романа Повида, обвиняемых в убийстве двух человек. Об этом 15 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие считает, что вечером 11 декабря в заброшенном доме на улице Константина Заслонова, 8 Повид и Решетников в ходе распития спиртного поссорились с мужчиной и женщиной.

По данным СК, Решетников нанес оппоненту не менее трех ударов ножом, а Повид напал на собутыльницу и начал душить. После этого они облили тела жидкостью и подожгли. «Смерть потерпевших наступила на месте происшествия от отравления окисью углерода в результате пожара», — добавляют в пресс-службе судов.

Суд заключил Повида и Решетникова под стражу до 11 февраля 2022 года.

Пожар в доме 8 на улице Константина Заслонова, построенном в первой четверти XIX века, произошёл в половине восьмого часа вечера 11 декабря. Обгорели восемь квадратных метров. Здание расселено и заброшено. В марте его собирались продавать по программе «Рубль за метр», собственник нашёлся в октябре.

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Комментарии (1)

DimDimych
Куда же подевались комментаторы по поводу национальности преступников? Тут её тоже не озвучили.
Это ведь понаехавшие мигранты, наверное, из южных стран не только ножом пыряют, но потом сжигают или режут на кусочки и выбрасывают куда придётся.
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