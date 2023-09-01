Снова в школу: как застройщики подготовились к Дню знаний

Фото: пресс-служба setl group Поделиться Поделиться





Сегодня в Петербурге открылись 22 новые школы — а строители за 2023 год успели сдать в эксплуатацию 12 школ, 14 детских садов и три учреждения, где совмещены сад и школа. Большую часть соцобъектов, по данным Комитета по строительству, возводят застройщики за свой счет — такая «социальная нагрузка» сегодня является обязательной для согласования практически любого жилого комплекса. При этом наличие в комплексе школы или сада — один из важнейших факторов при выборе квартиры покупателем.



Накануне первого сентября разговоров о новых школах и детских садов становится особенно много. По данным Комитета по образованию, в 2023 году в День знаний в Петербурге открылись 22 новых школы, еще две уже были открыты ранее. Цифры в статистике Комитета по строительству немного отличаются, по понятной причине: после сдачи здания в эксплуатацию должно пройти какое-то время, чтобы школа или детский сад начали работать.



Всего на этот год запланирован ввод в эксплуатацию 15 школ — 12 из них уже введены, еще 3 будут сданы до конца года, сданы и три учреждения совмещенного типа (школа+детский сад). Из 34 детских садов, запланированных к вводу в эксплуатацию на этот год, уже сданы 14, а 20 должны завершить до конца года (некоторые из них, по плану, буквально на днях).



Как сообщили в Комитете по строительству, из общего количества только 9 школ и 5 детских садов построены в рамках Адресной инвестиционной программы — за счет городского бюджета, все остальные объекты строят девелоперы в рамках жилых комплексов.

«Нормы обеспеченности жителей города определённым количеством мест в школах и детских садах содержатся в постановлении Правительства Санкт-Петербурга о региональных нормативах градостроительного проектирования исходя из тысячи человек, проживающих в том или ином месте» — уточняет, в свою очередь, Александр Вахмистров, координатор НОСТРОЙ по г. Санкт-Петербургу, президент СРО А «Объединение строителей СПб».



«Одним из важных условий, предъявляемых девелоперам при строительстве социальных объектов, является синхронизация сроков строительства и ввода в эксплуатацию социальных объектов и жилых домов, — говорит Валентина Калинина, генеральный директор холдинга «РСТИ» (Росстройинвест). — Для объектов начального и среднего образования оптимальной считается сдача в эксплуатацию к началу учебного года».

Она рассказала, что график синхронизации сроков строительства многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, предложенный девелопером, рассматривается Градостроительной комиссией Санкт-Петербурга. «Задание на проектирование соцобъекта обязательно согласовывается с уполномоченными исполнительными органами государственной власти города, — дополнила Валентина Калинина, — Передача социальных объектов осуществляется путем заключения договора дарения между Санкт-Петербургом (в лице Комитета имущественных отношений) и девелопером, который строит многоквартирные дома».



«Одно из главных требований, предъявляемых властями к девелоперам — синхронизация ввода социальных объектов и жилых домов, — подтвердила Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС, — Мы применяем это в своей работе. Так, детский сад в квартале Parkolovo и школа в комплексе ЦДС Dreamline будут сданы в эксплуатацию, не дожидаясь, пока будут завершены все жилые дома в этих проектах».

Она уточнила, что в ряде случаев социальные объекты выкупаются регионом за полную или частичную стоимость, но обычно застройщики передают их безвозмездно — как вклад в развитие инфраструктуры.



В пресс-службе «Группы ЛСР» отметили, что соцобъекты передаются по различным схемам: продажа, договоры долгосрочной аренды или дарения.

При этом, как отметил Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург», требования к социальной инфраструктуре и процесс передачи на баланс городских структура могут отличаться в зависимости от расположения и масштабов проекта — при точечной застройке и реализации проектов комплексного освоения территорий механизмы абсолютно разные.



«Отдельные дома в основном появляются в зоне со сложившейся застройкой, поблизости есть вся необходимая инфраструктура, поэтому нередко в задачи застройщика входит только внутреннее благоустройство дворов, — поясняет Дмитрий Калинин. — Возведение больших объемов жилья невозможно без создания качественной инфраструктуры, включающей детские сады, поликлиники, коммерческие площади, новые дороги и другие необходимые объекты».



Рядом с домом Количество социальных объектов, как правило, коррелируется с объемами застройки. Так, холдинг Setl Group за годы работы построил уже 58 соцобъектов на 18 тысяч детей: 45 детских садов, 11 общеобразовательных школ и две начальные школы с детским садом. «Сейчас компания в Петербурге возводит еще 20 социальных объектов на 13 тысяч детей, ежегодно сдавая более 10 школ и детских садиков, — рассказала Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Большинство социальных объектов сдается вместе с первыми очередями ЖК, чтобы маленькие жители могли посещать садики и школы».



За время своего существования «Группа ЛСР» возвела более 50 объектов в Петербурге и Ленинградской области — это и школы, и детские сады, и поликлиники, и образовательные центры. Как сообщили в пресс-службе «Группы ЛСР», этапы строительства планируются таким образом, чтобы сразу же после заселения новоселы имели возможность отдать своих детей в школу или детский сад на территории ЖК. Например, детский сад в составе проекта «Морская набережная» на 320 мест был завершен к концу строительства первой очереди комплекса, причем объекты сдали раньше срока, параллельно в квартале ведется строительство школы и поликлиники.

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» к настоящему моменту построила 14 социальных объектов в рамках жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Сейчас строится еще 4 школы и 5 детских садов, в этому году в каждом из ЖК будут сданы по школе на 825 мест и по детскому саду — на 200 и 280 мест.



«В своих проектах «Главстрой Санкт-Петербург» реализует социальные объекты в рамках инвестиционного соглашения и передает на баланс города на возмездной основе после ввода в эксплуатацию, — пояснил Дмитрий Калинин. — В текущем году мы подписали одно из первых в городе концессионных соглашений по строительству ультрасовременной школы на 550 мест. Она должна появится в ЖК «Северная долина» до конца 2024 года».

«За последние годы мы построили или капитально отремонтировали для города и Ленинградской области как минимум 8 школ и детских садов, создав около 1 800 мест для детей в этих учреждениях, — отметил Михаил Гущин, вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI, — Большинство из них — на территории наших проектов, таких как, например, Ultra City в Приморском районе, где мы создали сразу два детских сада, на 80 и 150 мест, и школу на 825 мест».



Пример капитального ремонта существующих городских учреждений образования — детский сад на 11-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе, который Группа RBI по договоренности с городом отремонтировала в ходе строительства фамильного дома «Болконский».

В пресс-службе Группы «Эталон» сообщили, что начинать новый учебный год с открытия школ и детских садов уже стало доброй традицией — в этом году ко Дню знаний откроет свои двери общеобразовательная школа на 825 учеников в квартале «Галактика» в Адмиралтейском районе, которую компания досрочно построила и безвозмездно передает в городскую собственность. Сейчас здесь продолжается строительство еще одной школы и двух детских садов, а всего в «Галактике» будет работать 9 детских садов и две школы, возведенные Группой «Эталон».

Холдинг «РСТИ» сейчас строит детский сад на 215 мест и школу на 825 мест в Приморском районе рядом с ЖК New Time и «Тайм Сквер» — садик планируется сдать в эксплуатацию в III квартале 2024 года, школу — в августе 2025 года. Также компания возводит начальную школу на 200 мест на Пулковском шоссе в Московском районе — она будет сдана во II квартале 2024 года. «Все три объекта будут переданы в городскую собственность на безвозмездной основе», — уточнила Валентина Калинина.



Группа ЦДС в прошлом году ввела в городе и области четыре детских сада в общей сложности на 735 мест и две школы на 665 мест. В этом году застройщик сдал еще одну школу в Петербурге — на 650 мест. В данный момент ЦДС строит два соцобъекта для города: школу в жилом комплексе ЦДС Dreamline и детский сад в квартале Parkolovo. Кроме того, до конца 2023 года компания обещает начать строительство детского сада в ЖК «Город Первых» в Новосаратовке.

Стандарты и фантазии Современные детские сады и школы разительно отличаются от тех, что строились в советское время, но это не значит, что их можно строить как попало — определенные требования есть и ко внешнему виду здания, и к его наполнению.

«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области предпочитают стандартные проекты социальных учреждений в силу их более простой эксплуатации и понятных инженерных и технических решений, — комментирует Наталья Кукушкина. — У нас практически не встречаются необычные архитектурные проекты, в отличие от Москвы и Московской области».



В будущем, по ее словам, хотелось бы разработать и внедрить в практику петербургских девелоперов более нестандартные проекты: с большими атриумами или модульными многофункциональными пространствами. «В России существуют школы без стационарного актового зала, — пояснила Кукушкина. — Его функцию может выполнять многосветный атриум, который при помощи перестановки мебели трансформируется в актовый зал. Это — рационально, так как большую часть учебного года актовый зал стоит пустым. Такое решение позволяет снизить затраты при строительстве, а также упрощает и удешевляет будущую эксплуатацию здания».

Пока же застройщик в соответствии с современными дизайнерскими тенденциями делает интерьеры максимально светлыми, добавляя элементы декоративных росписей, чтобы оживить пространство. В ряде случаев здания передаются муниципалитетам со всем монтируемым и не монтируемым оборудованием, в других — девелопер передает только «коробку» — готовое здание со встроенным оборудованием (кухонный, медицинский блоки и т.п.).



При этом застройщики все же стараются вписать новые объекты в застройку. «Это всегда современные здания, созданные для нас теми же лучшими архитекторами, которых мы привлекаем к проектированию и жилых корпусов, — пояснил Михаил Гущин. — Таким образом, школы и детские сады получают оригинальную архитектуру, максимальную инсоляцию и гармонично вписываются в ансамбль всего квартала. Обычно они передаются городу в момент завершения жилого строительства (одновременно), причем с полной внутренней отделкой и необходимым оборудованием».

Например, школа во второй очереди Ultra City на Глухарской улице примет первых учеников в этом году, 1 сентября. Среди интересных особенностей здания — зал хореографии площадью 210 кв. м с балетными станками и зеркалами, актовый зал на 450 кв. м с эстрадой, мультимедийным оборудованием и 400-метровым фойе, информационный центр и читальный зал библиотеки с книгохранилищем и специальным лифтом для подъема и спуска книг, лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков, а также кабинет биологии площадью более 100 кв. м с зимним садом.



В современных школах есть все необходимое для комфортной учебы, говорят в Группе «Эталон», приводя в пример новое образовательное учреждение в квартале «Галактика»: комфортные классы для учебных занятий, спортзал, просторное помещение для хореографии и гимнастики, актовый зал на 568 мест, библиотека с читальным залом, кабинет информатики, функциональные кабинеты физики и химии с лабораторными, помещения для кружков, медицинский блок и столовая, на территории — площадки для подвижных игр, беговая дорожка, площадки для игры в баскетбол, футбол и волейбол, зона с уличными тренажерами. Обеспечен доступ и комфортное пребывание маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями в здании школы.

«В школах стараются предусмотреть максимум всего, — добавила Ольга Трошева. — Часто с предложениями разместить в учреждении тот или иной кабинет выступает районная администрация. Это лаборатории оптики, квантовой и электрофизики, кабинеты робототехники, астрономии, механики и термодинамики, танцевально-хореографические залы, медиатеки и целые информационные центры, а также различные мастерские и даже студии гончарного дела. У школы проводится качественное озеленение, все чаще высаживают хвойные растения, помимо спортивных стадионов организуют площадки с оборудованием для изучения правил дорожного движения, детские полосы препятствий для занятий ОБЖ и многое другое».



Все новые школы и детские сады Setl Group сейчас возводятся с бассейнами: в детских садиках это бассейн 4x7 м (ранее был 3x6 м), в школах уже два бассейна: 6x10 м для младших классов и 11x25 м — для среднего и старшего возраста.

В Санкт-Петербурге обязательным для девелоперов условием является наличие в детских садах и школах оборудованных бассейнов, пояснила Валентина Калинина.

«Можно заметить несколько положительных тенденций при строительстве образовательных учреждений, — комментирует она. — Во-первых, во многих объектах предусмотрено функциональное разделение блоков учреждения на «деловую часть», в состав которой входят административный, спортивный и развлекательный блоки, обращенные к улице, и «учебную часть», которая более защищена от шума и выходит на солнечную сторону. Во-вторых, при строительстве зданий используются новые инженерные и энергосберегающие технологии. В-третьих, повышенное внимание уделяется внутренней организации пространств для отдыха и общения, а также благоустройству прилегающей территории.



В компании «Главстрой Санкт-Петербург» отмечают, что образовательные учреждения в проектах возводятся по индивидуальным проектам. Например, в детских садах для удобства родителей предусмотрены помещения для хранения колясок, самокатов и велосипедов, что является редкостью для детских садов советской постройки.

«Современные социальные учреждения в обязательном порядке оборудованы бассейнами и приспособлены для маломобильных детей, имеют пространства для игр и отдыха как внутри здания, так и на прилегающей территории, — добавили в пресс-службе «Группы ЛСР». — Большую роль в современном мире играет безопасность: системы контроля доступа, видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализации. Свои социальные объекты «Группа ЛСР» строит с учетом всех вышеперечисленных пунктов».



В школах уделяется много внимания созданию внутренней навигации, а также создаются возможности для всестороннего развития от спорта до дополнительного образования. Например, в школе №469, построенной в «Северной долине», можно научиться гончарному делу, принять участие в театральной постановке, изучить азы IT-специальностей, заниматься танцами, борьбой или плаваньем.



«Для нас важно, чтобы построенные школы не только были в шаговой доступности, были оснащены бассейнами, стадионами и соответствовали современным стандартам, но и обладали уникальными образовательными программами, будь то IT-направление, экономика, девелопмент или архитектура, — пояснил Дмитрий Калинин. — Поэтому мы одни из первых ввели практику создания образовательных кластеров в районах массовой застройки в Петербурге, открывая на базе построенных школ федеральные образовательные центры, такие как «Техноспейс, и сотрудничая с ведущими федеральными вузами».

