Анна Нетребко снова споет в Берлинской опере

Берлинская опера собирается возобновить сотрудничество с российской оперной дивой Анной Нетребко, передает 31 августа ТАСС. Предполагается, что Нетребко выступит 15 сентября в опере «Макбет».



Ранее некоторые концертные площадки в Германии объявили, что пока не собираются сотрудничать с Нетребко из-за ее «тесных связей» с российским руководством.



Напомним, в марте суд обязал нью-йоркский «Метрополитен опера» выплатить Нетребко 200 тысяч долларов компенсации за сорванные спектакли.



Конфликт Нетребко с «Метрополитен опера» произошел, когда она отказалась публично осудить президента РФ Владимира Путина после начала СВО.

