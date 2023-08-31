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    Анна Нетребко снова споет в Берлинской опере

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    Берлинская опера собирается возобновить сотрудничество с российской оперной дивой Анной Нетребко, передает 31 августа ТАСС. Предполагается, что Нетребко выступит 15 сентября в опере «Макбет».

    Ранее некоторые концертные площадки в Германии объявили, что пока не собираются сотрудничать с Нетребко из-за ее «тесных связей» с российским руководством.

    Напомним, в марте суд обязал нью-йоркский «Метрополитен опера» выплатить Нетребко 200 тысяч долларов компенсации за сорванные спектакли.

    Конфликт Нетребко с «Метрополитен опера» произошел, когда она отказалась публично осудить президента РФ Владимира Путина после начала СВО.

    Тогда, изучив материалы дела, американский судья пришел к выводу, что Нетребко, вне всяких сомнений, сторонница Путина, но правонарушением это не является.

    Нетребко присудили компенсацию в 200 тысяч долларов, но тем же постановлением оштрафовали на 30 тысяч долларов за публикацию в соцсетях, в которой она назвала западных критиков «злыми, как слепые агрессоры».

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    Анна НетребкоБерлинская опера
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