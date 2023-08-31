Анна Нетребко снова споет в Берлинской опере

Берлинская опера собирается возобновить сотрудничество с российской оперной дивой Анной Нетребко, передает 31 августа ТАСС. Предполагается, что Нетребко выступит 15 сентября в опере «Макбет».
Ранее некоторые концертные площадки в Германии объявили, что пока не собираются сотрудничать с Нетребко из-за ее «тесных связей» с российским руководством.
Напомним, в марте суд обязал нью-йоркский «Метрополитен опера» выплатить Нетребко 200 тысяч долларов компенсации за сорванные спектакли.
Конфликт Нетребко с «Метрополитен опера» произошел, когда она отказалась публично осудить президента РФ Владимира Путина после начала СВО.
Тогда, изучив материалы дела, американский судья пришел к выводу, что Нетребко, вне всяких сомнений, сторонница Путина, но правонарушением это не является.
Нетребко присудили компенсацию в 200 тысяч долларов, но тем же постановлением оштрафовали на 30 тысяч долларов за публикацию в соцсетях, в которой она назвала западных критиков «злыми, как слепые агрессоры».