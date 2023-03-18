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    Нетребко получит от «Метрополитен опера» 200 тысяч долларов за отмену спектаклей

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    Суд обязал оперный театр в Нью-Йорке выплатить российской оперной певице Анне Нетребко 200 тысяч долларов компенсации за сорванные спектакли, сообщает The New York Times.

    Конфликт с оперной певицей у «Метрополитен опера» произошел, когда в прошлом году Анна Нетребко отказалась осудить президента России Владимира Путина после начала спецоперации на Украине. За последние 20 лет Нетребко спела в «Метрополитен» почти 200 спектаклей, однако в театре решили, что ближайшие два сезона звезде на их сцене не место, и отменили 13 ее выступлений, включая «Дон Карло», «Сила судьбы» и «Андре Шенье».

    Изучив материалы дела, судья пришел к выводу, что Нетребко, вне всяких сомнений, сторонница Владимира Путина, но правонарушением это не является. Нетребко добивалась выплаты еще 400 тысяч долларов компенсации гонораров в предстоящих сезонах, но суд постановил, что права на них певица не имеет, поскольку выступления лишь обсуждались и не были скреплены контрактами.

    Тем же постановлением суд наложил на оперную диву штраф почти в 30 тысяч долларов, в том числе за публикацию в соцсетях, в которой она назвала западных критиков «злыми, как слепые агрессоры».

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    Анна НетребкоНью-Йорк
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