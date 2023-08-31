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    «Закрыл сезон». На проспекте Сизова мотоцикл уехал, а пилот остался

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    На севере Петербурга мотоциклист хотел впечатлить своей удалью других участников дорожного движения. В итоге ему удалось привлечь всеобщее внимание, но совсем не так, как было задумано.

    Байкер намеревался эффектно уйти со светофора, исполнив трюк под названием «wheelie», то есть продолжить движение на заднем колесе. До вторжения англицизмов в России для такого фокуса использовался термин «встать на козла».

    Видео 31 августа публикует телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Но что-то пошло не так. В итоге пилот не смог удержаться на байке, и заканчивали поездку они уже порознь.

    Впрочем, после жесткой посадки мотоциклист смог подняться самостоятельно. Другие водители приветствовали его в целом одобрительно, хотя и нецензурно.

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    БайкерБайкер упал с мотоцикла
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