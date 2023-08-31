За вклад в дело устроивших взрыв в петербургском метро террористов арестовали иностранца. Он не возражал

Дзержинский райсуд отправил в изолятор
О решении 31 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города. По версии следствия, Долдош Мардонов летом 2022 года перевел деньги человеку, который находится на территории Сирии и входит в запрещенную в РФ террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад»*.
Мардонов пожертвовал на нужды террористов 12 тысяч рублей, в чем теперь раскаивается. В пресс-службе отмечают, что он не возражал против ареста.
В группировку «Катиба Таухид валь-Джихад», которой руководили Сирожиддин Мухтаров и Бобиржон Махбубов, входили фигуранты дела о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года. В сентябре прошлого года Минобороны сообщило о ликвидации Мухтарова.