За вклад в дело устроивших взрыв в петербургском метро террористов арестовали иностранца. Он не возражал

Дзержинский райсуд отправил в изолятор 22-летнего гражданина Узбекистана. Он перевел террористам в Сирию 12 тысяч рублей.



О решении 31 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города. По версии следствия, Долдош Мардонов летом 2022 года перевел деньги человеку, который находится на территории Сирии и входит в запрещенную в РФ террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Мардонов пожертвовал на нужды террористов 12 тысяч рублей, в чем теперь раскаивается. В пресс-службе отмечают, что он не возражал против ареста.