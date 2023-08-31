Как Петербург провел последний день лета: прогулка с фотографами "Фонтанки"

Лето всё. Пока август 2023 отсчитывает последние часы, предлагаем вам увидеть последний летний день таким, каким он запомнился фотографам «Фонтанки».

Не часто в Петербурге 31 августа бывает +27. Этим воспользовались все — и любители солнечных ванн у Петропавловки, и петербургские коты, и даже синицы — в кадр попало купание птиц.

Умеренный южный ветер обеспечил уверенный взлёт воздушным змеям на Сенатской. Большинство тех, кто мог себе позволить в будний день быть не на работе, провели его на Неве или на траве. И многие — босиком.

А в последнюю августовскую ночь природа подарила Петербургу самую настоящую — почти майскую — грозу. Посмотрите, какой её увидел участник сообщества «Астро Фото Болото». Снято со стороны Суздальского озера. Можно разглядеть молнии над вершиной Лахта Центра.

Между тем, на город снова надвигается ненастье. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что вечером 31 августа в Петербург и Ленобласть придет атмосферный фронт, который принесет в город ливни, грозы и даже град. Также ожидается усиление ветра в Ленинградской области.



Впрочем, как сообщил Колесов, утро 1 сентября пройдет без дождей, температура воздуха составит 18–20 градусов тепла.

