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    Как Петербург провел последний день лета: прогулка с фотографами "Фонтанки"

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    Лето всё. Пока август 2023 отсчитывает последние часы, предлагаем вам увидеть последний летний день таким, каким он запомнился фотографам «Фонтанки».

    Сергей Михайличенко/Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Не часто в Петербурге 31 августа бывает +27. Этим воспользовались все — и любители солнечных ванн у Петропавловки, и петербургские коты, и даже синицы — в кадр попало купание птиц.

    Умеренный южный ветер обеспечил уверенный взлёт воздушным змеям на Сенатской. Большинство тех, кто мог себе позволить в будний день быть не на работе, провели его на Неве или на траве. И многие — босиком.

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    А в последнюю августовскую ночь природа подарила Петербургу самую настоящую — почти майскую — грозу. Посмотрите, какой её увидел участник сообщества «Астро Фото Болото». Снято со стороны Суздальского озера. Можно разглядеть молнии над вершиной Лахта Центра.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    Между тем, на город снова надвигается ненастье. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что вечером 31 августа в Петербург и Ленобласть придет атмосферный фронт, который принесет в город ливни, грозы и даже град. Также ожидается усиление ветра в Ленинградской области.

    Впрочем, как сообщил Колесов, утро 1 сентября пройдет без дождей, температура воздуха составит 18–20 градусов тепла.

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    Последний летний деньЛето-2023Петербург
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