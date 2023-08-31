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    Россия выдала больше 30 тысяч новых электронных виз: больше всего в Китай, Германию и Эстонию

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    Число выданных единых электронных виз (ЕЭВ) за первый неполный месяц работы системы достигло почти 31 тысячи, сообщил консульский департамент МИД России 31 августа.

    Как говорится в заявлении, наибольшей популярностью такие визы пользуются в Китае, Эстонии, Индии, Германии и Турции. Воспользовались визами уже около половины заявителей — 14 тысяч иностранцев, которые въезжали преимущественно через аэропорты московской воздушной зоны, Пулково, а также погранпункты в Ивангороде и Приморском крае.

    Процент отказов ЕЭВ невелик — на 30 тысяч пока всего 24 отказа, или 0,08%.

    Для сравнения: всего за первые восемь месяцев 2023 года в загранучреждениях системы МИД России иностранцам было выдано более 580 тысяч «традиционных» виз на бланках, вклеиваемых в паспорта. За первое полугодие — 380 тысяч.

    Часто иностранцы ошибаются при заполнении анкеты в ФИО либо прикладывают некачественные фото. Такие заявления возвращают на доработку без доплаты.

    Впрочем, в МИД отметили, что главная проблема развития иностранного туризма в Россию сейчас не в визах по 52 доллара за штуку, а в транспортной логистике и неработающих иностранных банковских картах.

    Путешествующему, например, из Европы иностранцу сейчас требуется несколько пересадок и от 10 до 25 часов для того, чтобы добраться до Москвы, а с собой приходится везти наличные.

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    Комментарии 3

    Гость31 Авг 2023 в 18:38
    Вонючая германия
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