Россия выдала больше 30 тысяч новых электронных виз: больше всего в Китай, Германию и Эстонию

Число выданных единых электронных виз (ЕЭВ) за первый неполный месяц работы системы достигло почти 31 тысячи, сообщил консульский департамент МИД России 31 августа.
Как говорится в заявлении, наибольшей популярностью такие визы пользуются в Китае, Эстонии, Индии, Германии и Турции. Воспользовались визами уже около половины заявителей — 14 тысяч иностранцев, которые въезжали преимущественно через аэропорты московской воздушной зоны, Пулково, а также погранпункты в Ивангороде и Приморском крае.
Процент отказов ЕЭВ невелик — на 30 тысяч пока всего 24 отказа, или 0,08%.
Для сравнения: всего за первые восемь месяцев 2023 года в загранучреждениях системы МИД России иностранцам было выдано более 580 тысяч «традиционных» виз на бланках, вклеиваемых в паспорта. За первое полугодие — 380 тысяч.
Часто иностранцы ошибаются при заполнении анкеты в ФИО либо прикладывают некачественные фото. Такие заявления возвращают на доработку без доплаты.
Впрочем, в МИД отметили, что главная проблема развития иностранного туризма в Россию сейчас не в визах по 52 доллара за штуку, а в транспортной логистике и неработающих иностранных банковских картах.
Путешествующему, например, из Европы иностранцу сейчас требуется несколько пересадок и от 10 до 25 часов для того, чтобы добраться до Москвы, а с собой приходится везти наличные.