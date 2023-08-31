Россия выдала больше 30 тысяч новых электронных виз: больше всего в Китай, Германию и Эстонию

Число выданных единых электронных виз (ЕЭВ) за первый неполный месяц работы системы достигло почти 31 тысячи, сообщил консульский департамент МИД России 31 августа.

Как говорится в заявлении, наибольшей популярностью такие визы пользуются в Китае, Эстонии, Индии, Германии и Турции. Воспользовались визами уже около половины заявителей — 14 тысяч иностранцев, которые въезжали преимущественно через аэропорты московской воздушной зоны, Пулково, а также погранпункты в Ивангороде и Приморском крае.

Процент отказов ЕЭВ невелик — на 30 тысяч пока всего 24 отказа, или 0,08%.