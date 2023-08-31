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    Лучшую российскую тяжелоатлетку Каширину дисквалифицировали на 8 лет за допинг

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    Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил оправдательный приговор дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в отношении тяжелоатлетки Татьяны Кашириной. Эту информацию 31 августа опубликовало РУСАДА на своем официальном сайте.

    По решению CAS, 32-летняя спортсменка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и наказана восьмилетней дисквалификацией, которая начинается с даты вынесения решения. Учитывается также период временного отстранения, который она уже отбыла начиная с 13 ноября 2020 года и заканчивая 30 июня 2022 года. Следовательно, дисквалификация Кашириной будет действовать до 9 января 2030 года.

    Татьяна Каширина — обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне, а также пятикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.

    В июне 2022 года дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА оправдал Татьяну Каширину, отклонив обвинения в нарушении антидопинговых правил. Однако 5 сентября РУСАДА подала апелляцию в CAS, а 14 октября апелляция была подана Всемирным антидопинговым агентством (WADA). 28 августа 2023 года CAS принял решение удовлетворить апелляции как РУСАДА, так и WADA.

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    Гость31 Авг 2023 в 18:09
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