Лучшую российскую тяжелоатлетку Каширину дисквалифицировали на 8 лет за допинг

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил оправдательный приговор дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в отношении тяжелоатлетки Татьяны Кашириной. Эту информацию 31 августа опубликовало РУСАДА на своем официальном сайте.
По решению CAS,
Татьяна Каширина — обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне, а также пятикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.
В июне 2022 года дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА оправдал Татьяну Каширину, отклонив обвинения в нарушении антидопинговых правил. Однако 5 сентября РУСАДА подала апелляцию в CAS, а 14 октября апелляция была подана Всемирным антидопинговым агентством (WADA). 28 августа 2023 года CAS принял решение удовлетворить апелляции как РУСАДА, так и WADA.