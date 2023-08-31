Вильфанд допустил приход бабьего лета в европейскую Россию после похолоданий

Бабье лето ожидается на всей территории европейской части России, заявил 31 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уточнив, что перед этим придется немного померзнуть. Его слова приводит агентство «Интерфакс».



Он напомнил, что бабье лето — период ясной, теплой погоды, который сменяет холодную погоду. То есть сначала россиянам придется «ощутить дискомфорт, померзнуть и поежиться», уточнил Вильфанд.



По прогнозу Романа Вильфанда, осенью 2023 года ожидается как ненастье, так и периоды бабьего лета.

