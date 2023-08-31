В Брянской области бойцы Росгвардии уничтожили двух диверсантов

Накануне военнослужащие Росгвардии совместно с ФСБ и МВД в Навлинском районе Брянской области обнаружили диверсионно-разведывательную группу и начали ее преследовать. Двое диверсантов открыли огонь по российским силовикам и были тут же уничтожены. Те, кто не оказал сопротивления, а их оказалось пятеро, попали в плен, сообщили 31 августа в пресс-службе Росгвардии. Уточняется, что среди пленных — действующие офицеры ГУР Минобороны Украины.

О подробностях операции рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, это произошло примерно в семь часов вечера. Брянские росгвардейцы обследовали местность, поскольку ранее прошла информация о появлении ДРГ, и наткнулись в селе Глинное на группу вооруженных мужчин в камуфляжной форме.

