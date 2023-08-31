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    В Брянской области бойцы Росгвардии уничтожили двух диверсантов

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    Накануне военнослужащие Росгвардии совместно с ФСБ и МВД в Навлинском районе Брянской области обнаружили диверсионно-разведывательную группу и начали ее преследовать. Двое диверсантов открыли огонь по российским силовикам и были тут же уничтожены. Те, кто не оказал сопротивления, а их оказалось пятеро, попали в плен, сообщили 31 августа в пресс-службе Росгвардии. Уточняется, что среди пленных — действующие офицеры ГУР Минобороны Украины.

    О подробностях операции рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, это произошло примерно в семь часов вечера. Брянские росгвардейцы обследовали местность, поскольку ранее прошла информация о появлении ДРГ, и наткнулись в селе Глинное на группу вооруженных мужчин в камуфляжной форме.

    Когда группа остановилась на привал, росгвардейцы внезапно атаковали диверсантов с трех сторон. Хотя соотношение сил было 1 к 2 не в пользу Росгвардии, сработал фактор неожиданности.

    В результате два диверсанта, которые попытались оказать сопротивление, были уничтожены на месте. Четверо оказались в плену. Отдельно ФСБ и Росгвардия задержали седьмого члена диверсионно-разведывательной группы в результате оставленной засады. Двое росгвардейцев получили лёгкие ранения.

    По словам Хинштейна, решение о награждении героев уже принято руководством Росгвардии.

    Ранее «Фонтанка» писала, что диверсанты проникли на территорию России с целью проведения «ряда значимых терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры».

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