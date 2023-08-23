В Брянской области по украинской ДРГ нанесли массированный удар

По украинским диверсантам, пытавшимся накануне проникнуть через границу в Брянскую область, нанесли массированный артиллерийский удар. Об этом в среду, 23 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.



«Выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы <…> По вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар», — говорится в сообщении спецслужбы.



Нарушения госграницы не было допущено, добавили в ведомстве.



Накануне губернатор Брянской области рассказал о попытке украинской ДРГ прорваться в регион.