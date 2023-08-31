    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    4 м/с, вос

    755мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.93eur104.45

    Новый лимитированный «Подорожник» появится в продаже с 1 сентября

    2218
    24 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    В первый день осени в продажу поступят проездные билеты «Подорожник» в двух новых дизайнах, посвященных юбилею Петербурга. Они выпущены ограниченным тиражом.

    Приобрести «Подорожник» в новых дизайнах с 1 сентября можно будет во всех кассах метро и точках продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок», сообщает 31 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Общий тираж карт 100 тысяч штук: по 50 тысяч каждого дизайна. Поступать в продажу они будут партиями.

    ПоделитьсяПоделиться

    Макеты «Подорожника» разработаны в соответствии с официальным брендбуком, который городской комитет по культуре представил к 320-летию Петербурга. В одном из дизайнов использована фотография петербургского фотографа Андрея Михайлова.

    Это уже четвертый тираж эксклюзивных юбилейных «Подорожников», выпущенный в этом году. Первый поступил в продажу в День города. Каждый тираж имеет разный дизайн, в первом, как и в нынешнем, было два варианта. Лимитированные версии карт намерены выпускать в течение всего юбилейного года.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОбщественный транспорт
    ЛАЙК9
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close