Новый лимитированный «Подорожник» появится в продаже с 1 сентября

В первый день осени в продажу поступят проездные билеты «Подорожник» в двух новых дизайнах, посвященных юбилею Петербурга. Они выпущены ограниченным тиражом.
Приобрести «Подорожник» в новых дизайнах с 1 сентября можно будет во всех кассах метро и точках продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок», сообщает 31 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Общий тираж карт 100 тысяч штук: по 50 тысяч каждого дизайна. Поступать в продажу они будут партиями.
Макеты «Подорожника» разработаны в соответствии с официальным брендбуком, который городской комитет по культуре представил к 320-летию Петербурга. В одном из дизайнов использована фотография петербургского фотографа Андрея Михайлова.
Это уже четвертый тираж эксклюзивных юбилейных «Подорожников», выпущенный в этом году. Первый поступил в продажу в День города. Каждый тираж имеет разный дизайн, в первом, как и в нынешнем, было два варианта. Лимитированные версии карт намерены выпускать в течение всего юбилейного года.