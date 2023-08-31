Новый лимитированный «Подорожник» появится в продаже с 1 сентября

В первый день осени в продажу поступят проездные билеты «Подорожник» в двух новых дизайнах, посвященных юбилею Петербурга. Они выпущены ограниченным тиражом.

Приобрести «Подорожник» в новых дизайнах с 1 сентября можно будет во всех кассах метро и точках продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок», сообщает 31 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Общий тираж карт 100 тысяч штук: по 50 тысяч каждого дизайна. Поступать в продажу они будут партиями.