К юбилею Петербурга выпустили лимитированный «Подорожник». Продавать эксклюзивы будут дозировано весь год

Проездной «Подорожник» получил новый дизайн, приуроченный к 320-летию со Дня основания Санкт-Петербурга. «Юбилейная» партия будет лимитированной и появится в продаже с 27 мая. Но не вся.

В честь юбилея Петербурга создали два макета карт и два макета брелоков «Подорожников», сообщает 26 мая пресс-служба комитета по транспорту. Общий тираж таких «Подорожников» составит 200 тысяч штук — по 50 тысяч каждого макета. В продаже они будут появляться партиями. Первые можно будет купить в кассах метро и точках продаж проездных ГКУ «Организатор перевозок» с самого утра 27 мая.