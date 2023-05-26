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    К юбилею Петербурга выпустили лимитированный «Подорожник». Продавать эксклюзивы будут дозировано весь год

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Проездной «Подорожник» получил новый дизайн, приуроченный к 320-летию со Дня основания Санкт-Петербурга. «Юбилейная» партия будет лимитированной и появится в продаже с 27 мая. Но не вся.

    В честь юбилея Петербурга создали два макета карт и два макета брелоков «Подорожников», сообщает 26 мая пресс-служба комитета по транспорту. Общий тираж таких «Подорожников» составит 200 тысяч штук — по 50 тысяч каждого макета. В продаже они будут появляться партиями. Первые можно будет купить в кассах метро и точках продаж проездных ГКУ «Организатор перевозок» с самого утра 27 мая.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В связи с 320-летием Петербурга разработали несколько серий «Подорожников» в уникальном дизайне, отметили в комитете. Ведомство планирует выпускать эксклюзивные тиражи в течение всего юбилейного года.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургОбщественный транспорт
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