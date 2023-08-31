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    Значимый след Горбачева в истории России отметили в Кремле

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    Экс-президент Советского Союза, скончавшийся 30 августа прошлого года, оставил значительный след в истории страны, заявил 31 августа в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос прессы, каким Михаила Горбачева считают в Кремле.

    «Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда», — заявил Дмитрий Песков, уточнив, что президент Владимир Путин поддерживал отношения с бывшим главой государства (цитата по РБК).

    Бывший генсек Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, единственный президент СССР Михаил Горбачев ушел из жизни 30 августа 2022 года в Москве. Политику был 91 год.

    В январе 1987 года Михаил Горбачев, находясь во главе государства, «развернул» Советский Союз в сторону демократии и гласности. Это решение в дальнейшем привело к свободным выборам, переходу к рыночной экономике, разрушению монополии власти ЦК КПСС и распаду СССР.

    Также при Горбачеве в 1989 году была завершена Афганская война, которая продлилась 10 лет. При нем произошло объединение ФРГ и ГДР — политик позволил разрушить Берлинскую стену, разделяющую немцев на протяжении 28 лет.

    8 мая 1990 года в докладе к 45-летию Победы Михаил Горбачев впервые озвучил число погибших в Великой Отечественной войне— 27 млн человек. Его предшественники говорили лишь о 20 млн человек.

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