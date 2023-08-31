Значимый след Горбачева в истории России отметили в Кремле

Экс-президент Советского Союза, скончавшийся 30 августа прошлого года, оставил значительный след в истории страны, заявил 31 августа в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос прессы, каким Михаила Горбачева считают в Кремле.



«Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда», — заявил Дмитрий Песков, уточнив, что президент Владимир Путин поддерживал отношения с бывшим главой государства (цитата по РБК).



Бывший генсек Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, единственный президент СССР Михаил Горбачев ушел из жизни 30 августа 2022 года в Москве. Политику был 91 год.

