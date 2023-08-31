Еще не «бизнес», но уже не «комфорт»: чем отличается жилье с приставкой «плюс»

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Активный редевелопмент бывших промышленных территорий в Петербурге стимулировал появление и развитие такого класса жилья, как комфорт плюс: только за последние полтора года его доля выросла на 40%. Тенденция продолжится, ведь все больше локаций — это еще не бизнес-класс, но и назвать их просто комфортом уже нельзя.



По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в Петербурге на первичном рынке сейчас в предложении около 49200 квартир класса комфорт. Из них так называемый стандартный комфорт — это 56%, а комфорт с плюсом — 44%. По данным на начало июля, число квартир в сегменте комфорт плюс выросло с 15400 до 21500. Средняя цена здесь на 32% больше, чем в стандартном, — 272 тыс. руб. за «квадрат» против 206 тыс. руб.



«Как правило, комфорт и комфорт плюс — это внутренняя классификация застройщиков, — рассказывает Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». — Для нашей компании комфорт плюс — это то, что частично перенимает черты бизнес-класса: подземный паркинг, премиальные материалы, индивидуальный дизайн, небольшое количество квартир. В классе комфорт проекты также будут качественными, но, например, в них не будет подземного паркинга или будут использоваться хорошие, но не премиальные отделочные материалы».



Эксперт предполагает, что часто «комфорт плюс» — это попытка создать на хорошем участке жилье, которое будет стоить достаточно дорого, но при этом не может соответствовать бизнес-классу. Причин на это может быть множество: например, рядом есть какой-то объект, который мешает позиционировать проект в сегменте бизнес или он удален от точек притяжения в районе. Но, несмотря на это, компания может создать продукт, который будет отвечать высоким требованиям покупателей.

Террасы и колясочные По словам Натальи Кукушкиной, руководитель группы маркетинга компании ЦДС, сегодня существует базовый набор характеристик, который присущ объектам комфорт-класса: вход в парадные с уровня земли, дворы без машин, велопарковки у входа в дом, удобные и просторные входные группы, остекление балконов и лоджий в едином стиле и другие. Без них уже сложно представить современный дом. На этот «базовый» набор застройщик может нанизывать дополнительные опции, повысив уровень проекта до комфорт плюс. Например, колясочные, общественные террасы, соседские гостиные, увеличенные окна в квартирах, дополнительные инженерные системы и некоторые другие. Это позволяет сделать проект более привлекательным в глазах покупателей. Но также стоит осознавать, что это не только дополнительные расходы при покупке квартиры, но и увеличенные расходы при дальнейшей эксплуатации дома.



«Толчком к развитию сегмента комфорт плюс стало освоение земель бывших промышленных предприятий в статусных и спальных локациях города с хорошим расположением и транспортной доступностью, — говорит Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — По итогам первого полугодия 2023 года жилье комфорт плюс в основном представлено в спальных районах — такого предложения 67%. Это Приморский, Выборгский, Невский, Московский, Красносельский районы. В статусных локациях его меньше — 27%. Стандартный класс комфорт — это 63% в спальных районах и еще 30% — за пределами КАД».

В целом класс комфорт — стандартный и с плюсом — развивается активно. «Сегодня на продажи квартир в жилых комплексах класса комфорт в городе и области приходится около 80% сделок, — подсчитал Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург». — С точки зрения распределения спроса на рынке наблюдается смещение фокуса в сторону объектов класса комфорт. Эта тенденция обусловлена двумя факторами. Во-первых, это требование покупателей, которым необходим более высокий уровень качества жилья, желательно при сохранении доступной стоимости. Во-вторых, вследствие изменений требований покупателей меняется и сам рынок. Чем больше становится проектов комфорткласса, тем менее устойчиво чувствуют себя объекты экономкласса».

Естественным образом эконом начинает подтягиваться к объектам более высокого класса по качеству концепции, продуманности планировочных решений, отделки и иных характеристик квартир или же комплекса. И продавать квартиры экономсегмента, выигрывая только за счет низкой стоимости, становится нецелесообразно. Девелоперы в своих проектах начинают повышать класс жилья. Даже качество тех объектов, которые сегодня относятся к экономклассу, существенно выше, чем это было 5–10 лет назад.



Не только цена По информации Яна Фельдмана, сейчас доля недвижимости классов комфорт и комфорт плюс в целом растет, поскольку люди приобретают определенный опыт проживания и покупки недвижимости. Все меньше людей ориентируются только на цену. Например, наличие такого инструмента как ипотека позволяет приобрести жилье, даже если у покупателей нет нужной суммы в данный момент, но есть возможность обслуживать кредит. При этом доля сегмента комфорт плюс уверенно увеличивается, данный сегмент сейчас занимает около четверти всего спроса, а до этого занимал лишь 1/5. Люди все чаще и чаще делают выбор в пользу комфорта, а не низкой цены.



С начала 2023 года предложение в сегменте комфорт плюс заметно пополнилось. На рынок вышли новые жилые комплексы в Невском, Московском, Приморском, Калининском, Красносельском и Василеостровском районах. Наличие разнообразного предложения в классе стимулировало покупателей: по данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за первое полугодие 2023 года доля сделок с квартирами класса комфорт составила 42%, что на 15% больше, чем год назад. В натуральных показателях прирост сделок составил 31% к уровню первого полугодия 2022 года.

Покупатели квартир в комплексах класса комфорт плюс чаще приобретают квартиры с двумя и более комнатами, таких сделок 39% в этом сегменте, а в стандартном комфорте — 31%. Большим спросом пользуются и квартиры евроформата.



Аналитики уверены: несмотря на усиление тенденции по росту популярности дешевых предложений за КАД, у сегмента комфорт плюс большие перспективы. Будут появляться новые жилые комплексы на месте производств в отличных локациях: у набережных, парков и в других местах. Бизнес-класс здесь вряд ли возможен за счет масштабов застройки, но при этом места эти — топовые, и жилье здесь будет востребовано.



Маргарита Яременко, специально для «Фонтанки.ру»