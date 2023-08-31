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    Нож в шею — и в мусор. «Бог кальянов» ждёт ареста за убийство бывшей девушки в Мурино

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    В изоляторе временного содержания к избранию меры пресечения готовится 25-летний подозреваемый в убийстве бывшей девушки, тело которой найдено в Мурино. СК хочет видеть его за решёткой.

    Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти 31 августа, следствие направило в суд ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Обвинение пока не предъявлено, но, по информации «Фонтанки», мужчина подписал явку с повинной. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 27 августа он встретился со своей бывшей — жительницей Петербурга, которой в сентябре должно было исполниться 22 года. В Мурино пара ушла в сторону лесополосы, вернулся только один.

    По версии следствия, фигурант несколько раз ударил подругу ножом в шею. Мотивом видят ревность. Она умерла на месте, он уехал домой в Бугры и там же выбросил орудие преступления в мусорный контейнер.

    В тот же день, 27 августа, о пропаже девушки в полицию сообщил её молодой человек. В поисках участвовали волонтёры. Они же, по предварительным данным, накануне нашли тело в районе улицы Авиаторов Балтики.

    Погибшая работала администратором в клубе на Литейном, писали 47news. 25-летний подозреваемый трудился в ресторане-мансарде неподалёку. В телефонных книгах его записывали как «Бог кальянов». На рабочее место за ним и пришли полицейские два дня назад. Судя по соцсетям, мужчина неравнодушен к татуировкам хищных животных, выведенный арабской вязью статус тоже зубастый. В примерном переводе «Побеждает тот, у кого клыки острее» — цитата, хорошо знакомая, например, поклонникам аниме «Смертельные укусы».

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    УбийствоМуриноЗадержаниеАрест
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