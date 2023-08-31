Нож в шею — и в мусор. «Бог кальянов» ждёт ареста за убийство бывшей девушки в Мурино

В изоляторе временного содержания к избранию меры пресечения готовится 25-летний подозреваемый в убийстве бывшей девушки, тело которой найдено в Мурино. СК хочет видеть его за решёткой.



Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти 31 августа, следствие направило в суд ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.



Обвинение пока не предъявлено, но, по информации «Фонтанки», мужчина подписал явку с повинной. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 27 августа он встретился со своей бывшей — жительницей Петербурга, которой в сентябре должно было исполниться 22 года. В Мурино пара ушла в сторону лесополосы, вернулся только один.

