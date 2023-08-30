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    В Мурино нашли девушку с ножевыми ранениями. Задержан ее экс-бойфренд

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    Под вечер в среду в лесополосе возле Мурино обнаружили тело 21-летней девушки с ножевыми ранениями, 30 августа стало известно «Фонтанке».

    По подозрению в убийстве задержан ее экс-возлюбленный, сообщает 47news. Как установили следователи, вечером 27 августа девушка вышла с работы в ночном клубе на Литейном проспекте в Петербурге и на такси поехала домой на Парнас. Больше ее никто не видел.

    Путь следования погибшей следователи отследили по камерам. Выяснилось, что рано утром следующего дня она приехала в Мурино на встречу с молодым человеком и вместе с ним проследовала к лесополосе.

    Когда мужчину доставили в участок, он поначалу утверждал, что после встречи расстался с девушкой, но позже всё же признался.

    Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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