В Мурино нашли девушку с ножевыми ранениями. Задержан ее экс-бойфренд

Под вечер в среду в лесополосе возле Мурино обнаружили тело
По подозрению в убийстве задержан ее экс-возлюбленный, сообщает 47news. Как установили следователи, вечером 27 августа девушка вышла с работы в ночном клубе на Литейном проспекте в Петербурге и на такси поехала домой на Парнас. Больше ее никто не видел.
Путь следования погибшей следователи отследили по камерам. Выяснилось, что рано утром следующего дня она приехала в Мурино на встречу с молодым человеком и вместе с ним проследовала к лесополосе.
Когда мужчину доставили в участок, он поначалу утверждал, что после встречи расстался с девушкой, но позже всё же признался.
Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».