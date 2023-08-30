Защитник «Зенита» Ренан пропустил третий матч подряд из-за гриппа

Защитник футбольного клуба «Зенит» Роберт Ренан заболел гриппом, пишет 30 августа издание «Спорт день за днем» со ссылкой на агента игрока. В матче Кубка России против «Балтики» игрок в третий раз подряд оказался вне заявки.

«Почему Ренана нет в заявке? У него грипп», — сказал агент.

Напомним, что Роберт Ренан перешел в «Зенит» в январе 2023 года из бразильского клуба «Коринтианс». Его контракт с клубом из Петербурга действует до 30 июня 2028 года.