Защитник «Зенита» Ренан пропустил третий матч подряд из-за гриппа

Защитник футбольного клуба «Зенит» Роберт Ренан заболел гриппом, пишет 30 августа издание «Спорт день за днем» со ссылкой на агента игрока. В матче Кубка России против «Балтики» игрок в третий раз подряд оказался вне заявки.
«Почему Ренана нет в заявке? У него грипп», — сказал агент.
Напомним, что Роберт Ренан перешел в «Зенит» в январе 2023 года из бразильского клуба «Коринтианс». Его контракт с клубом из Петербурга действует до 30 июня 2028 года.
В текущем сезоне Ренан сыграл
Последний раз Ренан выходил на поле в составе «Зенита» 13 августа в матче с «Факелом», который закончился со счетом 2:0. Ранее агент футболиста говорил, что игрок травмирован.