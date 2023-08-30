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    Защитник «Зенита» Ренан пропустил третий матч подряд из-за гриппа

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    Защитник футбольного клуба «Зенит» Роберт Ренан заболел гриппом, пишет 30 августа издание «Спорт день за днем» со ссылкой на агента игрока. В матче Кубка России против «Балтики» игрок в третий раз подряд оказался вне заявки.

    «Почему Ренана нет в заявке? У него грипп», — сказал агент.

    Напомним, что Роберт Ренан перешел в «Зенит» в январе 2023 года из бразильского клуба «Коринтианс». Его контракт с клубом из Петербурга действует до 30 июня 2028 года.

    В текущем сезоне Ренан сыграл 5 матчей в различных турнирах, но пока не отметился результативными действиями. На его счету несколько результативных ошибок.

    Последний раз Ренан выходил на поле в составе «Зенита» 13 августа в матче с «Факелом», который закончился со счетом 2:0. Ранее агент футболиста говорил, что игрок травмирован.

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    СпортЗенит
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    Гость30 Авг 2023 в 21:12
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