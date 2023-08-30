Даже на нефтяника. Куда пойти учиться в Петербурге, если ушел после 9-го класса

Можно ли получить нормальную профессию, если ушел из школы после девятого класса? Этот вопрос беспокоит многих школьников и их родителей, когда встает вопрос о том, идти в
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Можно ли получить нормальную профессию, если ушел из школы после девятого класса? Этот вопрос беспокоит многих школьников и их родителей, когда встает вопрос о том, идти в
Текстовую версию материала читайте здесь.
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