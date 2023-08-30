Даже на нефтяника. Куда пойти учиться в Петербурге, если ушел после 9-го класса

Можно ли получить нормальную профессию, если ушел из школы после девятого класса? Этот вопрос беспокоит многих школьников и их родителей, когда встает вопрос о том, идти в 10-й класс и готовиться к ЕГЭ или поступать в колледж. На самом деле спектр направлений крайне широкий — от рабочих специальностей до творческих и даже модных, таких как IT. Да и бюджетных мест в Петербурге много, во многих учреждениях есть недобор, хотя в основном это касается платного обучения, где цены порой кусаются. «Фонтанка» рассказывает, на кого учат в колледжах.