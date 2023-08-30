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    Дилеры предупредили о новом скачке цен на машины в России

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    Новые автомобили в России до конца года подорожают еще на 15–20%. Об этом 30 августа сообщает сетевое издание об автопроме Avtonovostidnya со ссылкой на дилерский холдинг «Автодом».

    Причиной роста цен на автомобили в «Автодоме» назвали волатильность курса рубля и повышение расходов на растаможку. Усугубляет ситуацию и повышение ставок утильсбора: на машину премиум-класса он составит до 1 миллиона рублей, как следствие, на такую же сумму подорожают автомобили этого сегмента, заявили в «Автодоме».

    Ослабление рубля и повышение утильсбора спровоцировало ажиотажный спрос на автомобили. На покупку новых машин в июле россияне потратили рекордные за два года суммы — 272,6 млрд рублей, это на 16,7% больше, чем в июне этого года, и более чем в три раза превышает прошлогодний июль.

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