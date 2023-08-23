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    Россияне в июле потратили на новые автомобили рекордные 273 млрд рублей

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    18 комментариев

    На покупку новых автомобилей в июле россияне потратили рекордные за два года суммы — 272,6 млрд рублей, это на 16,7% больше, чем в июне этого года, и более чем в три раза превышает прошлогодний июль. Об этом 23 августа сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование аналитического агентства «Автостат» и «Открытие Авто».

    Для сравнения, в июне 2023-го автолюбители купили 82,4 тысячи новых легковушек на 233,6 млрд рублей, в июле 2022-го — 35,6 тысячи на 87,1 млрд. Показатели в июле этого года в количественном выражении тоже рекордные — было продано 95,7 тысячи автомобилей.

    Более чем половина трат — 150,1 млрд рублей — пришлась на покупку машин китайского автопрома, их продали 49,5 тысячи штук. На покупку автомобилей европейских и отечественных марок было потрачено втрое меньше — 36,5 и 32,8 млрд рублей соответственно, при этом «европейцев» купили 3,9 тысячи штук, тогда как машин российского автопрома — в 10 раз больше, 30,1 тысячи штук.

    Японских машин купили 5,2 тысячи штук на 24,1 млрд рублей, корейских — 6 тысяч штук на 22,1 млрд. Меньше всего было потрачено на покупку американских брендов — 7 млрд рублей и 1 тысяча в количественном выражении.

    Доля трат на автомобили люксового сегмента составила 14,9% от общего объема, их продали 3,5 тысячи штук.

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    Комментарии 18

    Гость23 Авг 2023 в 14:00
    Молодцы,Китайцы!
    +0−0
    Гость23 Авг 2023 в 13:48
    Спасибо вове
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