Россияне в июле потратили на новые автомобили рекордные 273 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в июле россияне потратили рекордные за два года суммы — 272,6 млрд рублей, это на 16,7% больше, чем в июне этого года, и более чем в три раза превышает прошлогодний июль. Об этом 23 августа сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование аналитического агентства «Автостат» и «Открытие Авто».



Для сравнения, в июне 2023-го автолюбители купили 82,4 тысячи новых легковушек на 233,6 млрд рублей, в июле 2022-го — 35,6 тысячи на 87,1 млрд. Показатели в июле этого года в количественном выражении тоже рекордные — было продано 95,7 тысячи автомобилей.

