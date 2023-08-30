В Петербурге вынесли приговор мужчине, который застрелил знакомого и неделю жил с его трупом

Суд в Петербурге вынес приговор жителю Пушкинского района, убившему знакомого во время ссоры. После он еще неделю жил с телом в квартире, пока соседи не пожаловались на вонь в полицию.



Было установлено, что не позднее 26 сентября 2022 года подсудимый, находясь в своей квартире в поселке Ленсоветовский, на почве возникших неприязненных отношений застрелил знакомого из охотничьего ружья, сообщает 30 августа пресс-служба прокуратуры Петербурга. Ранее сообщалось, что с жертвой он познакомился на улице, пригласил к себе, а во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой подсудимый выстрелил знакомому в глаз.