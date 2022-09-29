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    В Петербурге мужчина пригласил незнакомца в гости, выстрелил в него, а потом жил с телом полторы недели

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    Двух мужчин — живого и мертвого — нашли в квартире Пушкинского района после заявления соседей о трупном запахе.

    В полицию жители дома 1 в поселке Ленсоветовский обратились накануне около половины третьего дня, стало известно «Фонтанке» 29 сентября. Они сообщали о плохом запахе, который идет из квартиры соседа. Когда сотрудники полиции вошли в указанное помещение, то нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в глаз. Судя по состоянию трупа, погибший пролежал в квартире долго.

    Там же нашли и хозяина — 49-летнего ранее судимого мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

    По предварительной информации, он 20 сентября привел в квартиру мужчину, с которым познакомился на улице. Во время застолья у них произошел конфликт, в ходе которого хозяин выстрелил в гостя и смертельно ранил его.

    Из квартиры сотрудники полиции изъяли ружье, патроны и молоток.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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