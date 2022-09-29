В Петербурге мужчина пригласил незнакомца в гости, выстрелил в него, а потом жил с телом полторы недели

Двух мужчин — живого и мертвого — нашли в квартире Пушкинского района после заявления соседей о трупном запахе.
В полицию жители дома 1 в поселке Ленсоветовский обратились накануне около половины третьего дня, стало известно «Фонтанке» 29 сентября. Они сообщали о плохом запахе, который идет из квартиры соседа. Когда сотрудники полиции вошли в указанное помещение, то нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в глаз. Судя по состоянию трупа, погибший пролежал в квартире долго.
Там же нашли и хозяина — 49-летнего ранее судимого мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительной информации, он 20 сентября привел в квартиру мужчину, с которым познакомился на улице. Во время застолья у них произошел конфликт, в ходе которого хозяин выстрелил в гостя и смертельно ранил его.
Из квартиры сотрудники полиции изъяли ружье, патроны и молоток.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.