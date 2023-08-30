Смольный не успел освоить миллиард, выделенный на газеты и посты в соцсетях

В 2024 году финансирование АНО «Ассоциация журналистов Петроцентр» сократится. Об этом в ходе нулевых чтений бюджета рассказал председатель комитета по печати Владимир Рябовол.
Ассоциацию создали в прошлом году. Как писала «Фонтанка», она должна была заниматься выпуском районных газет, «Вечернего Санкт-Петербурга», а также публикацией постов в соцсетях. Ежемесячно Ассоциация должна была выдавать 3,5 тысячи постов общим охватом 10 млн просмотров. На это в 2023 году выделили 980 млн рублей. Однако, как заявил Рябовол, деньги освоить не успели.
Вопрос о том, что происходит с Ассоциацией, задал на заседании депутат Борис Вишневский. Он обратил внимание, что в документах, которые получили депутаты, значится всего 64 млн рублей в бюджете Ассоциации на будущий год. По словам Рябовола, по факту финансирование будет больше — дело в том, что постановление о выделении денег подписали слишком поздно, поэтому часть средств из почти миллиардного бюджета будет потрачена в следующем году.
По словам Рябовола, в ближайшее время в каждом районе появится информационный центр, который будет отвечать за то, чтобы жители узнавали локальные новости.