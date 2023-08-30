Смольный не успел освоить миллиард, выделенный на газеты и посты в соцсетях

В 2024 году финансирование АНО «Ассоциация журналистов Петроцентр» сократится. Об этом в ходе нулевых чтений бюджета рассказал председатель комитета по печати Владимир Рябовол.



Ассоциацию создали в прошлом году. Как писала «Фонтанка», она должна была заниматься выпуском районных газет, «Вечернего Санкт-Петербурга», а также публикацией постов в соцсетях. Ежемесячно Ассоциация должна была выдавать 3,5 тысячи постов общим охватом 10 млн просмотров. На это в 2023 году выделили 980 млн рублей. Однако, как заявил Рябовол, деньги освоить не успели.