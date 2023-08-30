Помещенный под домашний арест президент Габона Али Бонго Ондимба попросил «поднять шумиху»

Находящийся под домашним арестом президент Габона Али Бонго Ондимба обратился с призывом «поднять шумиху» после захвата власти военными. Обращение президента появилось в соцсетях местных журналистов 30 августа, пишет РИА Новости.
Ондимба подтвердил, что находится в своей резиденции, но не знает, что происходит.
Ранее военные объявили о создании комитета переходного периода и восстановления государственных институтов.
После завершения президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Али Бонго Ондимба, военные объявили об отмене результатов голосования и роспуске институтов власти. При этом неясно, какую политическую силу в стране они поддерживают.