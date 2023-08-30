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    Помещенный под домашний арест президент Габона Али Бонго Ондимба попросил «поднять шумиху»

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    3 комментария

    Находящийся под домашним арестом президент Габона Али Бонго Ондимба обратился с призывом «поднять шумиху» после захвата власти военными. Обращение президента появилось в соцсетях местных журналистов 30 августа, пишет РИА Новости.

    Ондимба подтвердил, что находится в своей резиденции, но не знает, что происходит.

    Ранее военные объявили о создании комитета переходного периода и восстановления государственных институтов.

    После завершения президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Али Бонго Ондимба, военные объявили об отмене результатов голосования и роспуске институтов власти. При этом неясно, какую политическую силу в стране они поддерживают.

    Габон— государство на западе Центральной Африки, бывшая колония Франции. Население, по переписи 2020 года, составило 2 230 908 человек, территория — 267 667 км².

    На востоке и юге граничит с Республикой Конго (длина границы 1903 км), на севере — с Камеруном (298 км), на северо-западе — с Экваториальной Гвинеей (350 км), на западе страна выходит к водам Гвинейского залива Атлантического океана.

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    Комментарии 3

    Гость30 Авг 2023 в 15:40
    Страшненький какой.
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