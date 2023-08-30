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    Писательница и переводчица Вера Богданова расскажет о лучших зарубежных новинках

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    В воскресенье, 3 сентября, в магазине «Подписные издания» на Литейном, 57 состоится встреча с писательницей и переводчицей Верой Богдановой.

    Фото: Википедия
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    Вера Богданова успевает не только писать актуальные романы, но и изучать книжные новинки и работать переводчицей. Ее книги «Павел Чжан и прочие речные твари» и «Сезон отравленных плодов» поднимали болезненные для общества темы: о семье, ненасилии и современности.

    Она регулярно обозревает переводные книги для разных изданий — и в «Подписных изданиях» расскажет о тех, которые впечатлили ее в прошлом и этом годах.

    Начало в 16:00. Вход по регистрации. 18+

    Елена Васильева

    Фото: Википедия

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