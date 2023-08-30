Писательница и переводчица Вера Богданова расскажет о лучших зарубежных новинках

В воскресенье, 3 сентября, в магазине «Подписные издания» на Литейном, 57 состоится встреча с писательницей и переводчицей Верой Богдановой.
Вера Богданова успевает не только писать актуальные романы, но и изучать книжные новинки и работать переводчицей. Ее книги «Павел Чжан и прочие речные твари» и «Сезон отравленных плодов» поднимали болезненные для общества темы: о семье, ненасилии и современности.
Она регулярно обозревает переводные книги для разных изданий — и в «Подписных изданиях» расскажет о тех, которые впечатлили ее в прошлом и этом годах.
Начало в 16:00. Вход по регистрации. 18+
Елена Васильева