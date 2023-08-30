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    Президента Габона Али Бонго Ондимбу военные поместили под домашний арест

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    Президент Габона Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Захватившие власть военные объявили о создании комитета переходного периода и восстановления государственных институтов, сообщает 30 августа РИА Новости со ссылкой на France-Presse.

    Одного из сыновей президента задержали за государственную измену. Сам 64-летний глава государства изолирован в окружении семьи и врачей.

    После завершения президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Али Бонго Ондимба, военные объявили об отмене результатов голосования и роспуске институтов власти. При этом неясно, какую политическую силу в стране они поддерживают.

    Политический соперник Ондимбы, кандидат от оппозиции академик Альберт Ондо Осса занял второе место, набрав 30,7 % голосов.

    Габон— государство на западе Центральной Африки, бывшая колония Франции. Население, по переписи 2020 года, составило 2 230 908 человек, территория — 267 667 км².

    На востоке и юге граничит с Республикой Конго (длина границы 1903 км), на севере — с Камеруном (298 км), на северо-западе — с Экваториальной Гвинеей (350 км), на западе страна выходит к водам Гвинейского залива Атлантического океана.

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