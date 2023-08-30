Президента Габона Али Бонго Ондимбу военные поместили под домашний арест

Президент Габона Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Захватившие власть военные объявили о создании комитета переходного периода и восстановления государственных институтов, сообщает 30 августа РИА Новости со ссылкой на France-Presse.



Одного из сыновей президента задержали за государственную измену. Сам 64-летний глава государства изолирован в окружении семьи и врачей.

После завершения президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Али Бонго Ондимба, военные объявили об отмене результатов голосования и роспуске институтов власти. При этом неясно, какую политическую силу в стране они поддерживают.