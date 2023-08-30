Версия «преднамеренного злодеяния». В Кремле высказались о расследовании гибели Пригожина

Следственный комитет ведет расследование авиакатастрофы в Тверской области, а результате которой погибли 10 человек, в том числе глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Необходимо дождаться его результатов, заявил 30 августа журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



«Очевидно, что существуют, рассматриваются, разные версии, среди которых и версия – вы знаете, о чем идет речь – скажем так, преднамеренного злодеяния и так далее», – сказал Песков (цитата по ТАСС).



Кроме того, он сообщил, что будет проводиться российское расследование, «о каком-то международном аспекте идти не может» в виду того, что сейчас «иные обстоятельства» с данной авиакатастрофой.

