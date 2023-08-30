Reuters: Россия отказала Бразилии в совместном расследовании крушения бизнес-джета Пригожина

Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) сообщил, что Россия решила не расследовать крушение бизнес-джета Embraer Legacy в соответствии с международными стандартами. Об этом 30 августа пишет Reuters.



При этом CENIPA заявляет, что готов присоединиться к расследованию, поскольку разбившийся самолет был произведен в Бразилии. В эксплуатации сейчас находятся 802 самолета Embraer вместимостью от 37 до 50 пассажиров, построенные на аналогичной платформе, что и разбившийся в Тверской области джет.

