Reuters: Россия отказала Бразилии в совместном расследовании крушения бизнес-джета Пригожина

Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) сообщил, что Россия решила не расследовать крушение бизнес-джета Embraer Legacy в соответствии с международными стандартами. Об этом 30 августа пишет Reuters.
При этом CENIPA заявляет, что готов присоединиться к расследованию, поскольку разбившийся самолет был произведен в Бразилии. В эксплуатации сейчас находятся 802 самолета Embraer вместимостью от 37 до 50 пассажиров, построенные на аналогичной платформе, что и разбившийся в Тверской области джет.
В CENIPA добавили, что катастрофа произошла на внутреннем рейсе, поэтому международные правила расследования на нее не распространяются. Российская сторона не обязана соглашаться, «им только рекомендовано это сделать», — заявил глава CENIPA Марсело Морено. Он отметил, что участие было бы дистанционным.