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    Reuters: Россия отказала Бразилии в совместном расследовании крушения бизнес-джета Пригожина

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    Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) сообщил, что Россия решила не расследовать крушение бизнес-джета Embraer Legacy в соответствии с международными стандартами. Об этом 30 августа пишет Reuters.

    При этом CENIPA заявляет, что готов присоединиться к расследованию, поскольку разбившийся самолет был произведен в Бразилии. В эксплуатации сейчас находятся 802 самолета Embraer вместимостью от 37 до 50 пассажиров, построенные на аналогичной платформе, что и разбившийся в Тверской области джет.

    В CENIPA добавили, что катастрофа произошла на внутреннем рейсе, поэтому международные правила расследования на нее не распространяются. Российская сторона не обязана соглашаться, «им только рекомендовано это сделать», — заявил глава CENIPA Марсело Морено. Он отметил, что участие было бы дистанционным.

    23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имеют звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

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