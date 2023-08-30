Песков прокомментировал версию об атаке беспилотников на Псков со стороны Эстонии и Латвии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 30 августа ответил на вопрос журналистов о том, осуществлялась ли ночная атака БПЛА на Псков с территорий Эстонии и Латвии.



«Это прерогатива наших военных экспертов делать такие заключения относительно маршрута следования этих беспилотников», — цитирует Пескова радио «Маяк».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что подавляющее большинство беспилотников атакуют гражданские объекты. «Мы продолжаем и будем продолжать СВО с тем, чтобы искоренить подобные угрозы для нас», — заявил он. Песков отметил, что Владимиру Путину доложено об атаках.