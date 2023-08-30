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    Российское посольство в Габоне усилило меры безопасности после военного переворота

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    9 комментариев

    Российское посольство в Габоне усилило меры безопасности после того, как военные африканской республики объявили о военном перевороте в стране. Об этом 30 августа рассказали РИА Новости в дипмиссии. Там также добавили, что информации о пострадавших россиянах не поступало.

    После завершения президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Али Бонго Ондимба, военные объявили об отмене результатов голосования и роспуске институтов власти. При этом неясно, какую политическую силу в стране они поддерживают.

    Министерство иностранных дел Франции на своем сайте рекомендовало своим гражданам быть особенно бдительными и воздержаться от поездок по Габону, особенно по столице — Либервиллю.

    Габон— государство на западе Центральной Африки, бывшая колония Франции. Население, по переписи 2020 года, составило 2 230 908 человек, территория — 267 667 км².

    На востоке и юге граничит с Республикой Конго (длина границы 1903 км), на севере — с Камеруном (298 км), на северо-западе — с Экваториальной Гвинеей (350 км), на западе страна выходит к водам Гвинейского залива Атлантического океана.

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    Комментарии 9

    Гость30 Авг 2023 в 12:40
    Хотим как у них!
    +0−1
    Гость30 Авг 2023 в 12:26
    Пригожин уже на поможет
    +1−0
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