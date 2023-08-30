Российское посольство в Габоне усилило меры безопасности после военного переворота

Российское посольство в Габоне усилило меры безопасности после того, как военные африканской республики объявили о военном перевороте в стране. Об этом 30 августа рассказали РИА Новости в дипмиссии. Там также добавили, что информации о пострадавших россиянах не поступало.

После завершения президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Али Бонго Ондимба, военные объявили об отмене результатов голосования и роспуске институтов власти. При этом неясно, какую политическую силу в стране они поддерживают.