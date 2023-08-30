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    Крушение самолета Пригожина

    Похороны Евгения Пригожина

    «Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими». 10 цитат Евгения Пригожина о смерти

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    30 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, похороненный накануне на Пороховском кладбище рядом с могилой отца, ввиду своей деятельности нередко говорил о смерти. Довольно прозаично, можно сказать, буднично, без страха или должного трепета. При этом совсем неважно — о своей или чужой.

    «Фонтанка» вспоминает самые яркие цитаты погибшего бизнесмена.

    — Я за последние десять лет приблизительно раз 100 проходил момент, когда меня должны были убить, но этого не случилось.
    Пресс-конференция главы ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге, 31 мая 2023 года
    — Здесь 400 метров до противника. — Ну всё, пойдем, а то наше поздравление будет последним.
    Артемовск. 23 февраля 2023 года. Поздравление Пригожина с Днем защитника Отечества.
    — Евгений Викторович, а кто здесь лежит?
    — Здесь? Бойцы ЧВК «Вагнер», которые погибли на фронте.
    — Которых сейчас с уважением положат в цинк и повезут домой, которые погибли героически. Ну всё, парни, счастливо. С Новым годом...
    Пригожин в морге в зоне СВО. 1 января 2023 года
    — Те, кто воюют, иногда погибают. Так устроена жизнь.
    Апрель 2023 года. Евгений Пригожин на кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе
    — Самое главное не то, когда ты погибнешь, а как ты погибнешь.
    Пресс-конференция главы ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге, 31 мая 2023 года
    — Как говорится в пословице, лучше умереть героем, чем жить [...] (нецензурная брань. — Прим. ред.)
    Июнь 2023 года. Видео заявление Пригожина. Пресс-служба компании «Конкорд»
    — Елки-палки, ребят, ну возьмите уже, завалите меня, да и всё.
    Июнь 2023 года. Видео заявление Пригожина. Пресс-служба компании «Конкорд»
    — Чему суждено, того не избежать.
    Июнь 2023 года. Видео заявление Пригожина. Пресс-служба компании «Конкорд»
    — Смерть это не конец, это всего лишь начало чего-то другого.
    Из интервью Евгения Пригожина. Пресс-служба компании «Конкорд»
    — Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими.
    Из интервью Евгения Пригожина. Пресс-служба компании «Конкорд»

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