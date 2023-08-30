«Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими». 10 цитат Евгения Пригожина о смерти

«Фонтанка.ру»
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, похороненный накануне на Пороховском кладбище рядом с могилой отца, ввиду своей деятельности нередко говорил о смерти. Довольно прозаично, можно сказать, буднично, без страха или должного трепета. При этом совсем неважно — о своей или чужой.
«Фонтанка» вспоминает самые яркие цитаты погибшего бизнесмена.
— Я за последние десять лет приблизительно раз 100 проходил момент, когда меня должны были убить, но этого не случилось.
Пресс-конференция главы ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге, 31 мая 2023 года
— Здесь 400 метров до противника. — Ну всё, пойдем, а то наше поздравление будет последним.
Артемовск. 23 февраля 2023 года. Поздравление Пригожина с Днем защитника Отечества.
— Евгений Викторович, а кто здесь лежит?
— Здесь? Бойцы ЧВК «Вагнер», которые погибли на фронте.
— Которых сейчас с уважением положат в цинк и повезут домой, которые погибли героически. Ну всё, парни, счастливо. С Новым годом...
Пригожин в морге в зоне СВО. 1 января 2023 года
— Те, кто воюют, иногда погибают. Так устроена жизнь.
Апрель 2023 года. Евгений Пригожин на кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе
— Самое главное не то, когда ты погибнешь, а как ты погибнешь.
Пресс-конференция главы ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге, 31 мая 2023 года
— Как говорится в пословице, лучше умереть героем, чем жить [...] (нецензурная брань. — Прим. ред.)
Июнь 2023 года. Видео заявление Пригожина. Пресс-служба компании «Конкорд»
— Елки-палки, ребят, ну возьмите уже, завалите меня, да и всё.
Июнь 2023 года. Видео заявление Пригожина. Пресс-служба компании «Конкорд»
— Чему суждено, того не избежать.
Июнь 2023 года. Видео заявление Пригожина. Пресс-служба компании «Конкорд»
— Смерть это не конец, это всего лишь начало чего-то другого.
Из интервью Евгения Пригожина. Пресс-служба компании «Конкорд»
— Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими.
Из интервью Евгения Пригожина. Пресс-служба компании «Конкорд»