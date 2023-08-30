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    После публикации «Фонтанки» ребенку многодетной петербурженки дали место в школе рядом с домом

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    Многодетная петербурженка отозвала иск к администрации Приморского района из-за места для ребёнка в первом классе. Её дочь сможет пойти в учреждение рядом с домом.

    «После публикации статьи конфликтная комиссия дала нам 634-ю школу вместо 617-й, но это меня устроило, так как она близко к дому. Таким образом мои требования о близости к дому учебного заведения частично удовлетворены», — рассказала Мария «Фонтанке» 30 августа.

    Мария одна воспитывает троих детей. Несмотря на прописку для её средней дочери не хватило места в первом классе 617-й школы в Приморском районе. Петербурженка отстояла очередь в конфликтную комиссию, но это не помогло получить доступ в желаемое учреждение.

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