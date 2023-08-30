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    Полиция и ФСБ нашли в Петербурге сочувствующего группировке, причастной к теракту в метро. Ему вменяют материальный джихад

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    В Петербурге молодого иностранца задержали за содействие террористической деятельности. По версии следствия, он отстегнул 12 тысяч на нужды боевиков по идейным убеждениям.

    Оперативники Управления экономической безопасности и противодействию коррупции полицейского главка вместе с сотрудниками службы экономической безопасности ФСБ накануне пришли за 22-летним гражданином Узбекистана, стало известно «Фонтанке» 30 августа.

    В нём видят приверженца радикального ислама, который перешёл от идей к действиям. По данным следствия, иностранец через «Телеграм» списался с неким Юсуфом, который входит в запрещенную в РФ террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад»,* и встал на путь материального джихада. Его финансовый вклад устанавливается, но известно, что в июне прошлого года, находясь в Петербурге, молодой человек перевёл 12 тысяч рублей. Деньги, как уверены, пошли на нужды боевиков.

    С Литейного иностранца увезли в изолятор временного содержания. Он задержан как подозреваемый в финансировании терроризма (ст. 205.1 УК).

    В группировку «Катиба Таухид валь-Джихад», которой руководили Сирожиддин Мухтаров и Бобиржон Махбубов, по версии следствия, входили фигуранты дела 3 апреля 2017 года о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года. В сентябре прошлого года Минобороны сообщило о ликвидации Мухтарова.

    *Террористическая организация, запрещенная в России.

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