Полиция и ФСБ нашли в Петербурге сочувствующего группировке, причастной к теракту в метро. Ему вменяют материальный джихад

В Петербурге молодого иностранца задержали за содействие террористической деятельности. По версии следствия, он отстегнул 12 тысяч на нужды боевиков по идейным убеждениям.



Оперативники Управления экономической безопасности и противодействию коррупции полицейского главка вместе с сотрудниками службы экономической безопасности ФСБ накануне пришли за 22-летним гражданином Узбекистана, стало известно «Фонтанке» 30 августа.



В нём видят приверженца радикального ислама, который перешёл от идей к действиям. По данным следствия, иностранец через «Телеграм» списался с неким Юсуфом, который входит в запрещенную в РФ террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад»,* и встал на путь материального джихада. Его финансовый вклад устанавливается, но известно, что в июне прошлого года, находясь в Петербурге, молодой человек перевёл 12 тысяч рублей. Деньги, как уверены, пошли на нужды боевиков.

