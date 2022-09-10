Минобороны сообщило о ликвидации в Сирии лидера группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

В Сирии уничтожен лидер запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* Сирожиддин Мухтаров. Об этом 10 сентября сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров, пишет ТАСС.



По его словам, Мухтаров был ликвидирован 8 сентября в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб. Вместе с ним погибли более 20 высокопоставленных членов террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ). Егоров добавил, что они отвечали «за боевую и диверсионную подготовку боевиков, организацию финансовой и административной деятельности группировки».

