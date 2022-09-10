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    Минобороны сообщило о ликвидации в Сирии лидера группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

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    В Сирии уничтожен лидер запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* Сирожиддин Мухтаров. Об этом 10 сентября сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров, пишет ТАСС.

    По его словам, Мухтаров был ликвидирован 8 сентября в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб. Вместе с ним погибли более 20 высокопоставленных членов террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ). Егоров добавил, что они отвечали «за боевую и диверсионную подготовку боевиков, организацию финансовой и административной деятельности группировки».

    Напомним, что по версии следствия, фигуранты дела о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года входили в группировку «Катиба Таухид валь-Джихад», которой руководили Сирожиддин Мухтаров и Бобиржон Махбубов.

    *Террористические организации, запрещенные в России.

    Взрыв на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» 3 апреля 2017 года унес жизни 16 пассажиров. По версии следствия, в вагоне подорвался 22-летний Акбаржон Джалилов. В декабре 2019 года к различным срокам, вплоть до пожизненного лишения свободы, приговорены одиннадцать человек.

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