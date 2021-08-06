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Правосудие на 0.6 %. Причастным к теракту в метро Петербурга снизили сроки

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе пересмотрел уголовное дело о теракте в петербургском метро. Фигурантам изменили наказание.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Сергей Шостак, апелляционным определением суда сроки снижены от одного до двух месяцев.

Приговоренный первой инстанцией к 28 годам колонии Акрам Азимов получил от апелляционного суда снисхождение в размере 0.6 % — срок ему снизили до 27 лет 10 месяцев.

Наказание символически снижено десяти из 11 фигурантов. Приговор оставлен без изменения только Аброру Азимову, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он получил пожизненный срок.

Теракт в метро Петербурга совершен 3 апреля 2017 года. Предполагаемым смертником назван Акбаржон Джалилов. Осужденные были прямо или косвенно знакомы с ним.

Родственники погибших и раненые подавали иски к метрополитену. Предприятие отказывало в выплатах.

Взрыв в перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» унес жизни 16 пассажиров. Предполагается, что фигуранты входили в запрещенную в РФ группировку «Катиба Таухид валь-Джихад», которой руководили Сирожиддин Мухтаров и Бобиржон Махбубов, заочно арестованный в конце лета 2018 года.

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Комментарии (3)

Читатель111
А почему началось снижение срока?? Что, забылся весь ужас произошедшего? Как рука поднялась обелять причастных? Сам факт уменьшения срока кощунственнен в отношении всех горожан.
stavrosmarauder
Я был косвенно знаком с Ефимовым, хорошо меня не посадили из-за дурака с фонтанки
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