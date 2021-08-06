Правосудие на 0.6 %. Причастным к теракту в метро Петербурга снизили сроки

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Сергей Шостак, апелляционным определением суда сроки снижены от одного до двух месяцев.
Приговоренный первой инстанцией к 28 годам колонии Акрам Азимов получил от апелляционного суда снисхождение в размере 0.6 % — срок ему снизили до 27 лет 10 месяцев.
Наказание символически снижено десяти из 11 фигурантов. Приговор оставлен без изменения только Аброру Азимову, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он получил пожизненный срок.
Теракт в метро Петербурга совершен 3 апреля 2017 года. Предполагаемым смертником назван Акбаржон Джалилов. Осужденные были прямо или косвенно знакомы с ним.
Родственники погибших и раненые подавали иски к метрополитену. Предприятие отказывало в выплатах.
Взрыв в перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» унес жизни 16 пассажиров. Предполагается, что фигуранты входили в запрещенную в РФ группировку «Катиба Таухид валь-Джихад», которой руководили Сирожиддин Мухтаров и Бобиржон Махбубов, заочно арестованный в конце лета 2018 года.