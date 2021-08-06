Правосудие на 0.6 %. Причастным к теракту в метро Петербурга снизили сроки

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Сергей Шостак, апелляционным определением суда сроки снижены от одного до двух месяцев.



Приговоренный первой инстанцией к 28 годам колонии Акрам Азимов получил от апелляционного суда снисхождение в размере 0.6 % — срок ему снизили до 27 лет 10 месяцев.

Наказание символически снижено десяти из 11 фигурантов. Приговор оставлен без изменения только Аброру Азимову, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он получил пожизненный срок.

Теракт в метро Петербурга совершен 3 апреля 2017 года. Предполагаемым смертником назван Акбаржон Джалилов. Осужденные были прямо или косвенно знакомы с ним.