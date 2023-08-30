Форма — для учителя. Петербургские школы вводят единый стандарт одежды для педагогов

Пока в родительских чатах ломают копья из-за школьной формы для детей, во многих школах Петербурга уже введен единый стандарт одежды для учителей. За три дня до 1 сентября 12 городских образовательных учреждений продемонстрировали свои варианты. Причем речь идет как о простых городских школах, так и об элитных.



Нетрудно заметить, что в цветовой гамме преобладают темно-синие оттенки, отсылающие к классической школьной форме советского образца. Кроме простых по крою платьев и юбок, присутствуют интересные элементы в виде шарфов и бантов. Также видно, что стандарт формы — не догма, многие педагоги добавляют индивидуальные детали, делающие их повседневную рабочую одежду еще элегантнее. Спорить, какая лучше, — дело неблагодарное, стоит просто полюбоваться, как в ней выглядят петербургские учителя.