Форма — для учителя. Петербургские школы вводят единый стандарт одежды для педагогов

Пока в родительских чатах ломают копья из-за школьной формы для детей, во многих школах Петербурга уже введен единый стандарт одежды для учителей. За три дня до 1 сентября 12 городских образовательных учреждений продемонстрировали свои варианты. Причем речь идет как о простых городских школах, так и об элитных.
Нетрудно заметить, что в цветовой гамме преобладают темно-синие оттенки, отсылающие к классической школьной форме советского образца. Кроме простых по крою платьев и юбок, присутствуют интересные элементы в виде шарфов и бантов. Также видно, что стандарт формы — не догма, многие педагоги добавляют индивидуальные детали, делающие их повседневную рабочую одежду еще элегантнее. Спорить, какая лучше, — дело неблагодарное, стоит просто полюбоваться, как в ней выглядят петербургские учителя.
Идея одеть всех петербургских учителей в школьную форму была выдвинута еще год назад губернатором Александром Бегловым. Тогда на городском педсовете провели модный показ, где местные дизайнеры продемонстрировали свое видение образа педагога. В Смольном заявили о том, что школы вольны сами выбирать свой дресс-код, и пообещали выдавать учителям сертификаты на покупку формы, если в их школе будет принято такое решение.
Однако подавляющее большинство учебных заведений пока не пошло по такому пути, в лучшем случае лишь прописывая в уставе общие требования к одежде: строгий деловой стиль, без описания фасона и цвета.
Стоит отметить, что в голосовании под постом губернатора на вопрос: «Хотели бы вы, чтобы в школе у вашего ребёнка педагоги имели корпоративный стиль?» 60% горожан ответили отрицательно. К тому же в представленных в этом году реальных вариантах используемой в школах формы идеи петербургских дизайнеров явно не прижились.
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»