Точно не школьная форма. Беглов показал, как могли бы одеваться учителя

Корпоративная форма для педагогов от «петербургских брендов одежды» может появиться в школах Северной столицы. Ее варианты были представлены 29 августа на городском педсовете.

Фотографии с «показа мод» выложил у себя в соцсетях губернатор Александр Беглов. Он рассказал, что дал поручение изучить, готовы ли учителя к корпоративному стилю.

«Если эта идея откликнется у педагогов, то при принятии бюджета обсудим сертификаты, которые позволят педагогам получать комплекты одежды нашего, петербургского производства», — добавил глава города.



Вице-губернатор Ирина Потехина в разговоре с «Фонтанкой» подчеркнула, что ни о каком введении обязательной формы для педагогов речи не идет и такой вариант даже не обсуждается.

«Ни в коем случае! — подтвердила она. — Мы просто хорошо знаем, что для любой барышни, которая ходит в офис или на работу, где существует формализованный или неформализованный дресс-код, всегда есть проблема — что надеть. И педагоги, которых у нас в городе около ста тысяч, с этой проблемой сталкиваются постоянно».



«Мы сегодня показывали, что на освободившееся от зарубежных марок поле могут выходить наши отечественные бренды. Педагоги у нас в основном женщины — красивые женщины. Им хочется быть модными, стильными», — говорит вице-губернатор.

«Сегодняшнее дефиле не представляло школьную моду — скорее была задача показать интересных петербургских модельеров. Вообще поговорить о том, может ли школа быть территорией моды. И если вопрос о корпоративном стиле в принципе руководителей образовательных организаций интересует, то мы могли бы в этом направлении дальше работать. Например, предложить разработать специальные линейки одежды для школ из 15–20 разных предметов. В этом случае мы могли бы, например, организовать в городе шоу-рум. Кто-то выберет себе там узкие брючки, кто-то широкие, кто-то пиджак, а кто-то жилетку или комбинезон. Город разработал бы особые льготные условия для педагогов. Или предложил бы какой-то другой механизм. Но для начала школы должны подумать, интересно ли им это. Если да — мы будем прорабатывать следующий шаг», — рассказала Потехина.

