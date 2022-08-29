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    Точно не школьная форма. Беглов показал, как могли бы одеваться учителя

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    Корпоративная форма для педагогов от «петербургских брендов одежды» может появиться в школах Северной столицы. Ее варианты были представлены 29 августа на городском педсовете.

    Фотографии с «показа мод» выложил у себя в соцсетях губернатор Александр Беглов. Он рассказал, что дал поручение изучить, готовы ли учителя к корпоративному стилю.

    «Если эта идея откликнется у педагогов, то при принятии бюджета обсудим сертификаты, которые позволят педагогам получать комплекты одежды нашего, петербургского производства», — добавил глава города.

    Вице-губернатор Ирина Потехина в разговоре с «Фонтанкой» подчеркнула, что ни о каком введении обязательной формы для педагогов речи не идет и такой вариант даже не обсуждается.

    «Ни в коем случае! — подтвердила она. — Мы просто хорошо знаем, что для любой барышни, которая ходит в офис или на работу, где существует формализованный или неформализованный дресс-код, всегда есть проблема — что надеть. И педагоги, которых у нас в городе около ста тысяч, с этой проблемой сталкиваются постоянно».

    «Мы сегодня показывали, что на освободившееся от зарубежных марок поле могут выходить наши отечественные бренды. Педагоги у нас в основном женщины — красивые женщины. Им хочется быть модными, стильными», — говорит вице-губернатор.

    «Сегодняшнее дефиле не представляло школьную моду — скорее была задача показать интересных петербургских модельеров. Вообще поговорить о том, может ли школа быть территорией моды. И если вопрос о корпоративном стиле в принципе руководителей образовательных организаций интересует, то мы могли бы в этом направлении дальше работать. Например, предложить разработать специальные линейки одежды для школ из 15–20 разных предметов. В этом случае мы могли бы, например, организовать в городе шоу-рум. Кто-то выберет себе там узкие брючки, кто-то широкие, кто-то пиджак, а кто-то жилетку или комбинезон. Город разработал бы особые льготные условия для педагогов. Или предложил бы какой-то другой механизм. Но для начала школы должны подумать, интересно ли им это. Если да — мы будем прорабатывать следующий шаг», — рассказала Потехина.

    Она также добавила, что некоторые образовательные учреждения в Петербурге сами, «без подсказок сверху», заключают договоры с модными домами или марками одежды и заказывают некий корпоративный стиль. Но таких школ у нас несколько десятков — для города, где около 700 школ, это скорее исключение, частная инициатива.

    Провести исследование, насколько интересна петербургским педагогам эта тема, сегодня во время проведения городского педсовета Ирине Потехиной поручил губернатор.

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