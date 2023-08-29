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    В Петербурге за вечер госпитализировали трех байкеров

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    Три байкера оказались госпитализированы после различных дорожных происшествий в Петербурге вечером 29 августа. Об авариях рассказали подписчики сообщества «Мотосолидарность ДТП».

    Около шести часов вечера на Ленинском проспекте, 106к3 столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате байкера с травмой ноги увезли в медицинское учреждение.

    На Пулковском шоссе 36к2 мотоциклист при падении после встречи с кроссовером получил травму руки.

    А на пересечении улицы Орбели с Муринским проспектом серьезно пострадал владелец Kawasaki Versys 650. Столкнулся он с черным внедорожником.

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