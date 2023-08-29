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    Пожар у Ленинградского вокзала в Москве локализован

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    Пожар возле Комсомольской площади в Москве локализован на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщает 29 августа МЧС РФ.

    Информации о пострадавших нет. Напомним, на Комсомольской площади находятся три вокзала — Ленинградский, Казанский и Ярославский.

    МЧС России

    Ранее сообщалось, что возле «площади трех вокзалов» горит склад с имуществом РЖД. Затем в МЧС уточнили, что огнём охвачено «одноэтажное неэксплуатируемое здание на площади 600 кв. м».

    На месте работали более 70 специалистов и 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Огромный столб дыма был виден из других районов столицы, даже удалённых, сообщал портал MSK1.RU.

    Как заявили в РЖД, на расписание поездов происшествие не повлияло. Пожарные продолжают работу на месте возгорания.

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    ПожарКомсомольская площадьМосква
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