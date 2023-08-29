Пожар у Ленинградского вокзала в Москве локализован

Пожар возле Комсомольской площади в Москве локализован на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщает 29 августа МЧС РФ.
Информации о пострадавших нет. Напомним, на Комсомольской площади находятся три вокзала — Ленинградский, Казанский и Ярославский.
МЧС России
Ранее сообщалось, что возле «площади трех вокзалов» горит склад с имуществом РЖД. Затем в МЧС уточнили, что огнём охвачено «одноэтажное неэксплуатируемое здание на площади 600 кв. м».
На месте работали более 70 специалистов и 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Огромный столб дыма был виден из других районов столицы, даже удалённых, сообщал портал MSK1.RU.
Как заявили в РЖД, на расписание поездов происшествие не повлияло. Пожарные продолжают работу на месте возгорания.