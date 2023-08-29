Очевидцы: пожар на Комсомольской площади в Москве становится сильнее

Пожар на Комсомольской площади в Москве становится сильнее, сообщает 29 августа портал MSK1.RU.
Издание публикует кадры, снятые читателями. По ним можно судить о масштабе возгорания. Дым над Комсомольской площадью виден в столице за много километров.
MSK1.ru
«Происходит возгорание в одноэтажном складском здании. <…> Информация о пострадавших не поступала. Площадь возгорания — 600 квадратных метров, ему присвоили повышенный ранг», — уточняет MSK1.RU.
Ранее сообщалось, что возле площади трех вокзалов горит склад с имуществом РЖД.